Полноценные операционные на колесах в полной броне: румыны помогли украинским бойцам с уникальным проектом

Украинские военные вместе с румынским волонтером заканчивают проект передвижного стабилизационного пункта для бойцов. Мобильный медицинский комплекс для передовой создали из гражданского рейсового автобуса, который переоборудован в операционную, обычного внедорожника, ставшего автомобилем эвакуации, а ставшего грузовика, ставшего машиной логистики, говорится в ТСН.

Гражданский бус украинские умельцы полностью зашили тоннами бронепластин, фары и лобовое стекло – закрыли плотными решетками. Но все же самое интересное – внутри. Там, где раньше были десятки мест для пассажиров, сейчас — 4 операционных стола и куча медицинского оборудования. "На каждый стол идет от своих стационарных мониторов пациента, состояние пациента, то есть полностью все показания мы имеем в режиме онлайн, не нужно отдельно мерить", — показывают военные медики.

Ангел – командир медицинского подразделения на передовой и идейный вдохновитель этого передвижного стабилизационного пункта. Каждый прибор, каждую систему здесь устанавливали с его согласия. "Есть уникальное оборудование. Это вот свармед, с помощью него можно "варить", как сварочным аппаратом, "варить" сосуды", — показывает медик.

Современная операционная на колесах для фронта

Еще есть аппарат ИВЛ, дефибриллятор, медицинский насос и множество других принадлежностей. Установили систему кондиционирования воздуха и бойлера для подогрева воды. Операционная может работать как от мотора, так и от наружного источника питания. “Наши врачи могут провести здесь полноценную операцию, любую. До 150 человек в сутки могут обработать раненых”, — добавиляет Ангел.

Но раненых сначала надо довезти с нуля до операционной, которая будет работать километрах в 15 от фронта. Для этих нужд готовят – этакий монстр-трак. "На базе "ГАЗ-66", была установлена мотор, кабина и коробка передач от "Форда Ф350", был сварен каркас и сделана обшивка металлом хардекс 500. Он очень классно защищает от осколков", — показывают инженеры.

Современная операционная на колесах для фронта

Медевак – почти готов, нужно еще только вставить бронестекло, усилить петли на дверь и установить внутреннее оборудование. Через неделю-две – все будет готово.

Еще две составляющие медицинского комплекса – это бронированная машина логистики, в которой будут жить медики, будут хранить лекарства, батареи, генераторы, и непосредственно скорая, которая будет вывозить бойцов из стабпункта непосредственно в госпиталь.

Бронированный медевак почти готов

Деньги на проект – более 100 тысяч евро – это пожертвования граждан Румынии и Молдовы. Их собрал румынский волонтер Рада Хосса. Донатили даже пожилые люди из своих небольших пенсий, некоторых еще и пытался отговорить. "Один старший мужчина сказал мне, пожалуйста, не отнимайте у меня шанс быть снова полезным, потому что я стар и люди думают, что от меня уже нет никакой пользы, сейчас я чувствую, что приношу пользу", — говорит волонтер.

С начала полномасштабной войны Рада ездит в горячие точки и помогает нашим военным и гражданским на освобожденных территориях. “Я из Румынии, и украинцы защищают нашу страну – тоже, люди должны знать об этом. И украинцы должны знать, что румыны им тоже помогают”, — убежден Рада.

Автомобили мобильного медицинского комплекса назовут именем Олега Губаля. Это военный, друг ребят, погибший в прошлом ноябре и именно в память о нем и начали этот проект. На фронт машина поедет в ближайшие недели.

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