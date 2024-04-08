Полное солнечное затмение 8 апреля: астролог прогнозирует "падение империй" и "революцию"

Сегодня произойдет полное солнечное затмение. В Украине его видно не будет. На этот раз это редкое астрономическое явление можно будет наблюдать в Северной Америке — Мексике, США и Канаде.

Об этом сообщает собственная корреспондентка ТСН в США Ольга Кошеленко.

Что известно о полном солнечном затмении

Первыми солнечное затмение увидят в Мексике. Там будет в половине десятого утра - в Киеве 19:30 вечером. Далее затмение будет двигаться на северо-восток, через Соединенные Штаты и краешком зацепит Канаду. Полоса на карте - это так называемый "путь тотальности": в этих зонах луна на несколько минут полностью перекроет солнце. Но и в других частях северной Америки затмение, хоть и не в полной мере, будет заметным.

"По сути, в течение 2 часов или около того люди будут наблюдать, как луна медленно движется по поверхности солнца. И когда она достигнет точки полноты, станет темнее. А также прохладнее, потому что луна блокирует не только солнечный свет, но и тепло", - говорит астроном королевской обсерватории в Гринвиче Джейк Фостер.

Наблюдение за солнечным затмением

Как в США готовятся к полному солнечному затмению

К уникальной возможности увидеть затмение в своей стране американцы отнеслись с большим энтузиазмом. Бронирование жилья на пути тотальности согласно данным популярного сервиса air-bnb увеличилось в десять раз. Местные власти предупреждают гостей, которые приедут к ним смотреть затмение, запастись водой и едой и терпением - рассчитывать на давку на автодорогах. Владелица магазина по продаже мыла Кели Хьюм живет в самом центре "пути тотальности". Она переназвала свои товары тематически - с космическим уклоном - и подготовилась к ночевке в магазине.

Для 63-летней Летиции Феррер это будет 20 полное солнечное затмение, которое она увидит собственными глазами. Путешествовать туда, где его видно лучше всего, ее хобби. С 1991 года она не пропустила ни одного, даже в том году, когда умер ее первый муж. И нынешнего своего избранника Летиция также встретила, можно сказать, благодаря затмениям - на сайте знакомств она откровенно рассказала об увлечении, и пока другие крутили пальцем у виска, считая ее чудачкой, Дэниела привлекло именно это.

В этом году Летиция и Дэниел впервые за 33 года никуда не летят - потому что живут на "пути тотальности! Затмение придет к ним домой.

На затмение реагируют все живые существа

На затмение реагируют все живые существа – уверяет сотрудница института астрономии на Гавайях Шадия Хабал. Самые чувствительные по ее наблюдениям животные.

"Помню, были мы в Чили в 2020 году. Погода была очень плохая, полная облачность и дождь. И еще до того, как мы смогли увидеть, что началась частичная фаза, птицы просто сошли с ума. Они так летали, были повсюду, словно что-то чувствовали ", – говорит она.

Предсказание астрологов

Что же будет с людьми и даже странами - пытаются предсказать астрологи. Особенно, что затмение над Соединенными Штатами, где в ноябре состоятся сверхважные президентские выборы.

Астролог Лори Бел говорит - это затмение важно для Дональда Трампа, потому что приходится на сектора в его гороскопе, связанные с законностью, финансами и долгами - именно с ними у кандидата в президенты немалые проблемы. Ее коллега Джессика Лениду на будущее обещает новые астрологические явления, которые сделают ситуацию в стране еще более напряженной.

"Финальный звоночек, окончательный эффект от этого всего будет во время выборов в Соединенных Штатах, когда в астрологии будет происходить возвращение Плутона, что ассоциируется с падением империй. Не каждая нация, которая сталкивается с возвращением Плутона, терпит крах, от которого не сможет оправиться. Так или иначе, нация будет переживать большой кризис и с астрологической точки зрения мы будем иметь революцию", - говорит Джессика Лениду.

Джессика Ленина.

Для обычных людей, уверяет астролог, удобное время, чтобы стать более осознанными и эмоционально стабильными и научиться контролировать эмоции.

Солнечное затмение 8 апреля 2024: что нас ждет в это время — читайте в новости.

Читайте также: