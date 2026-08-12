Полное солнечное затмение: где в Украине можно будет наблюдать за этим уникальным явлением

Солнечное затмение / © Unsplash

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Полное солнечное затмение произойдет уже завтра, и в некоторых странах уже готовятся к его наблюдению. В Украине оно будет наиболее заметным в западных областях.

Об этом говорится в репортаже ТСН.

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Пока ученые готовят специализированное оборудование, обычные зрители скупают специальные очки и сувениры. Например, в Испании одна из организаций в сотрудничестве с правительством распространила 2 миллиона очков для наблюдения за солнечным затмением с QR-кодами, в которых объясняется, как правильно использовать их и наблюдать за затмением, чтобы не повредить зрение.

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В Исландии же внимательно следят за прогнозом погоды, надеясь, что облачность не помешает увидеть астрономическое явление. По данным НАСА, 12 августа ожидается полное солнечное затмение, во время которого Луна полностью закроет диск Солнца. Полностью увидеть его можно будет, в частности, в Гренландии, Исландии, Испании и части Португалии.

В Украине, кстати, увидеть затмение будет сложно. Например, в Киеве явление начнётся примерно после 20:00, при этом Луна закроет лишь небольшую часть солнечного диска. В западных областях Украины затмение будет более заметным.

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: АД В ЗАПОРОЖЬЕ! 7 ПОГИБШИХ! В ТЦК выявили тысячи незаконных решений | ТСН 20:00 11 августа

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