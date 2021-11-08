Полностью вакцинированы 45,7% человек: в Минздраве назвали город, где наилучшие показатели по COVID-прививкам

Полностью вакцинированы 45,7% человек: в Минздраве назвали город, где наилучшие показатели по COVID-прививкам

В Украине уже третью неделю подряд делают более полутора миллионов прививок в течение 7 дней.

В Украине по состоянию на 8 ноября по крайней мере одной дозой антиковидной вакцины получило прививку 36,7% украинцев, завершили полный курс прививки – 25,6%.

Об этом сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге 8 ноября.

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Лидером по охвату прививками остается г. Киев, в котором 57% жителей уже получили одну дозу и 45,7% — завершили курс прививки. Хуже всего вакцинировали на этой неделе в Закарпатской, Черновицкой и Одесской области.

Глава Минздрава также отчитался, что в Украину уже поставлен 31 миллион доз вакцины. Ляшко напомнил, что в минувшие выходные в рамках COVAX приехало 2 миллиона 930 тысяч доз мРНК-вакцины от COVID-19 производства компании Moderna.

Также на выходных была доставлена очередная партия вакцины Pfizer закупленной за средства государственного бюджета. Общее количество вакцин в поставленной партии составляет 1 миллион 400 тысяч доз.

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"За прошедшую неделю было проведено 1 миллион 648 тысяч прививок. Уже третью неделю подряд мы делаем более полутора миллионов прививок в неделю", — констатировал Ляшко.

Глава Минздрава призвал украинцев провести разъяснительную беседу с родными, знакомыми или соседями, почему важно привиться и помочь им найти ближайший пункт или центр вакцинации.

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