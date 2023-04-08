Полный чекап организма без выезда из родного села: Буковиной курсирует уникальная мобильная клиника

Людям нужно только прийти, всего оплатил за них фонд народонаселения ООН.

Пройти полное обследование, не выезжая из села. Медики Черновицкого перинатального центра ездят по удаленным населенным пунктам, не имеющим современного оборудования и специалистов, говорится в ТСН.

О том, что перенесла инфаркт, 82-летняя женщина узнает случайно. Она пришла к врачам, приехавшим в деревню с жалобами на давление. Медики говорят, такое, бывает нередко, потому что от села до ближайшего медцентра – два десятка километра. Люди годами живут, не обращаясь к врачам.

Как только в Крутеньки приехали медики с современным оборудованием, здесь выстроились в очередь. Им не хватает средств, им не хватает времени. Когда мобильная выездная бригада с самым современным оснащением, с самым профессиональным медицинским работником приезжает к тебе в деревню – конечно, человек придет на такое обследование”, — говорят медики.

В составе бригады, которая ездит по отдаленным сельским амбулаториям, — терапевт, врач УЗИ и акушер-гинеколог. Проект финансирует фонд народонаселения ООН, поэтому все обследования и консультации бесплатны.

Полный чекап организма со всеми анализами, тестами и кардиограммой можно пройти всего за 15 минут в одном кабинете. Рядом – на портативном аппарате делают УЗИ.

В коридоре целые семьи. Мария имеет порок сердца, радуется, что не придется ехать в город на обследование. “Машину нужно нанимать, заправить машину нужно. Автобусы редко едут. А сказали, что здесь будут врачи – мы и пришли”, – рассказывает женщина.

Гинекологи приехали с аппаратом, обнаруживающим рак. Говорят, женщины в деревнях редко проходят осмотры. “Одна из таких мыслей, что ничего не беспокоит, потому и не ходят. Обнаружили несколько онкозаболеваний, отправившихся уже в онкодиспансер”, — констатируют медики.

Мобильная клиника приезжает сама в деревню

За один день успевают осмотреть до восьми десятков пациентов. “Мы работаем до последнего пациента. Люди очень благодарны. Проект набирает мощную популярность в Черновицкой области. У нас на сегодняшний день уже расписаны общины до июня”, — говорят медики.

Благодаря работе бригады помощь получили тысячи людей, поэтому работу мобильной клиники планируют сделать постоянной.

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