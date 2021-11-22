Полный курс вакцинации в "желтой" зоне и обновление списка профессий с обязательной прививкой: в Минздраве анонсировали изменения

Полный курс вакцинации в "желтой" зоне и обновление списка профессий с обязательной прививкой: в Минздраве анонсировали изменения

В ближайшие недели в Украине вступает в силу приказ о расширении перечня профессий, для которых вакцинация обязательна.

Минздрав работает над изменениями в постановление об адаптивном карантине, которые будут предусматривать, что в "желтом" уровне эпидемической опасности для работы в карантинных ограничениях необходимо будет иметь полный курс вакцинации — как для работников, так и для посетителей. Также через несколько недель расширяется перечень профессий, для которых вакцинация обязательна.

Об этом министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил на брифинге 22 ноября.

Глава Минздрава напомнил, что с 9 декабря вступает в силу приказ о расширении перечня профессий, для которых вакцинация обязательна. Речь идет о:

Работниках предприятий, учреждений и организаций, относящихся к сфере управления центральных органов исполнительной власти

Сотрудниках учреждений и учреждений, предоставляющих социальные услуги, учреждений защиты прав детей, реабилитационных учреждений

Работниках предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства ("Укрпочта", "Укрзализныця" и другие).

Заметим, что в случае отказа от прививки таким работникам грозит отстранение от работы без сохранения заработной платы.

"Обращаюсь к работникам указанных профессий, не откладывайте все на последний день или неделю. Сделайте прививки сегодня. Это защита вас и ваших родных", — добавил Ляшко.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua. Напомним, ранее в Минздраве объяснили, кого не имеют права отстранять от работы без COVID-прививки.

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