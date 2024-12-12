"Полный план нашего контрнаступления я взял в российском Телеграмм-канале": боец "Азова" рассказал об ошибках на фронте

По его словам, они с побратимами до последнего надеялись, что это было запланировано.

22-летний Герой Украины с позывным "Вог", боец "Азова" рассказал, что взял полный план украинского контрнаступления 2023 года в российском Телеграмм-канале за две недели до его начала.

В интервью специальной корреспондентке ТСН Наталье Нагорной он вспомнил, что был шокирован этим.

“Просто мы постоянно мониторим российские Телеграмы-каналы, чтобы понимать участки фронта, потому что они иногда сами себя выдают. А здесь они сбрасывают наш план контрнаступления, как он будет, поэтапно, со всем — просто там прописано все до мелочей", — говорит военный.

По его словам, они с побратимами до последнего надеялись, что это запланировано, и таким образом врага просто отводят.

“Потому что полгода говорить, что это контрнаступление на Орехово, и просто потом пойти и начать наступать на Орехово, ну это просто бред… Просто по тому же формату, по тому же маршруту. Они прямо так же выдвинулись на те же места наступления, точки прорыва, вот прямо поэтапно, четко", — говорит "Вог".

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: Вы что, не можете пойти и взять все село? 22-летний герой ВОГ о советщине в ВСУ и ошибках на фронте

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