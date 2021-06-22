Поломанный в нескольких местах череп и сотрясение мозга: во Львове на школьника упало дерево

Полиция открыла уголовное производство по статье служебная халатность.

Состояние 7-летнего мальчика, на которого упало дерево во Львове, стабилизировался: у него поломанный череп в нескольких местах, сотрясение мозга и сломанная нога.

Что говорят медики о состоянии мальчика — в сюжете ТСН.19:30.

Большое дерево на земле, насквозь гнилое и даже без листьев рухнуло в один миг, рассказывает Галина Кошуленко. Одна из ветвей задела ее 7-летнего внука, который приехал из Киева на каникулы. Вспоминает, что предсказать падение было невозможно: ни непогоды или ветра на было, а на небе ни облачка. Дерево упало внезапно, даже без скрипа. "У меня упал ствол. Когда я вернулась к ребенку, он просто лежал. Он говорил, кровь текла из ушей и носа", — вспоминает бабушка потерпевшего Платона Галина Кошуленко.

В больницу Платона привезли в тяжелом состоянии: с переломом голени и черепа: у него черепно-мозговая травма, кровоизлияние в ткани мозга. "Учитывая масштабы травмы, однозначно мальчик родился в рубашке. Благодаря команде специалистов состояние ребенка удалось стабилизировать", — рассказала руководитель реанимационного отделения Галина Коваленко.

Кто должен отвечать за то, что вместо прогулок школьник оказался в больнице, пока неизвестно. Старое дерево росло на территории бывшей цитадели. Здесь много растений, но статуса парка у этого места нет, а таких сухостоев здесь немало. В райадминистрации говорят: за эту землю не отвечают. Чье дерево, начали выяснять сразу после трагедии, но за четыре дня ответа так и появилось.

"Многие распределили этих территорий в частную собственность. Мы выясняем принадлежность. Эту территорию не обслуживает районная администрация. Если будет установлено, что не обслуживают ее и частные структуры, то будем просить средства из резервного фонда чрезвычайных ситуаций, чтобы упорядочить эту территорию", — говорит руководитель Галицкой райадминистрации Андрей Зозуля.

Новости Украины: состояние 7-летнего мальчика, на которого упало дерево во Львове, стабилизировалось

Юристы же советуют родителям обращаться в суд независимо от того, на чьем балансе земельный участок: их расходы на лечение должны возместить. "Если земельный участок находится в собственности местного самоуправления, такой орган назначает балансодержателя. Если же земельный участок в частной собственности, то именно владелец должен осуществлять уход за земельным участком и насаждениями на ней", — пояснил юрис Назар Шпарик.

Полиция уже открыла уголовное производство по статье служебная халатность. Виновным грозит до пяти лет лишения свободы. Между тем от потерпевшего Платона в больнице не отходит мама. Елена Бондаренко говорит: "Уже позволили немножко поднимать голову. Сейчас уже ест. Он помнит все, но не знает, как это произошло, это произошло. Он не терял сознания".

Летние каникулы Платона пройдут в больнице, говорят медики. Даже после выздоровления парню понадобится длительная реабилитация.

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