Половина Украины осталась без света: где произошел блэкаут и когда вернут электричество

Россияне снова целенаправленно атаковали энергетику Украины в четверг, 28 ноября. Как следствие – по меньшей мере полмиллиона потребителей остались без света.

Когда удастся восстановить электроснабжение и удастся ли вообще — читайте в эксклюзиве ТСН.ua.

Массированная атака на Украину

Очередной темный день в истории нашей страны: в ночь на 28 ноября и утром российские войска устроили массированную комбинированную атаку по Украине. В разных уголках страны раздавались взрывы, работала ПВО, но есть "прилеты". По меньшей мере, 12 регионов сегодня оказались под вражеским прицелом. Основной же целью врага стали объекты энергосистемы.

Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что РФ в очередной раз нанесла массированные удары по объектам энергетики Украины. Тем временем "Укрэнерго" срочно применило экстренные отключения электроэнергии.

А в ДТЭК сообщили, что без света остались Киев, Киевщина, Одесчина, Днепропетровщина и Донетчина. Впоследствии же перечень регионов значительно увеличился.

Ситуация с электроснабжением во Львовской области

Армия РФ атаковала объекты энергетической инфраструктуры во Львовской области. По меньшей мере, 523 тысячи абонентов остались без электричества, проинформировал руководитель ОВА Козицкий.

Отключение света в Ровенской области

В Ровенской области без электроснабжения — 681 населенный пункт. Почти десять остаются без воды, сообщил глава ОВА Коваль. Учебные заведения Ровно и части Ровенского района на дистанционном обучении.

Волынь остается без света

На Волыни есть повреждения критической инфраструктуры, сообщил глава ОВА Рудницкий. Без света остаются 215 тысяч потребителей.

Отключение электричества в Хмельницкой области

В результате ракетной атаки частично отсутствует электричество в Шепетовском и Хмельницком районах, сообщил глава ОВА Тюрин.

Ситуация со светом в Николаеве

В Николаеве приостановили работу учебных учреждений, не работают системы оповещения о воздушной тревоге. Электротранспорт курсирует по сокращенным маршрутам.

Житомир и Ивано-Франковск обесточены

Житомир без электроснабжения, а также есть проблемы с водоснабжением, сообщает "Житомирводоканал". Кроме того, военные РФ атаковали объекты критической инфраструктуры Ивано-Франковской области. Есть повреждения частных домов, рассказал глава ОВА Онищук.

Сколько будут продолжаться отключения света

И это только часть данных. По всей территории Украины около миллиона абонентов остались без света! По предварительному прогнозу экстренные отключения будут продолжаться до самого вечера, сообщил генеральный директор Yasno Сергей Коваленко.

"Ситуация в энергосистеме сложная. По прогнозу от "Укрэнерго" экстренные отключения будут продолжаться до вечера, 20:00, но это пока только прогноз. Напоминаю, что в такой ситуации графики не действуют. Но по возможности сети будут разменивать группы отключений. Критическая инфраструктура со светом. Берегите себя и верьте в энергетиков", – сообщил Коваленко.

Одиннадцатая атака на энергетику Украины

Впоследствии в "Укрэнерго" сообщили, что россияне с начала года совершили уже 11 массированных ракетно-дроновых атак на украинскую энергосистему. Отмечается, что энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить работу поврежденного врагом оборудования.

"Были повреждены энергообъекты в нескольких регионах. Аварийно-восстановительные работы начались сразу после отмены воздушной тревоги… Во время воздушной тревоги были введены аварийные отключения, которые продолжают действовать. Напоминаем, что при применении аварийных отключений ранее обнародованные почасовые графики не действуют. Об отмене аварийных отключений будет сообщено дополнительно", – говорится в сообщении.

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В "Укрэнерго" напомнили, что сейчас украинская энергосистема продолжает восстанавливаться уже после одиннадцати массированных атак россиян, но значительный дефицит мощности пока сохраняется. На энергообъектах продолжаются аварийные ремонты.

Реакция президента Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский также сообщил, что энергетики максимально работают над тем, чтобы вернуть нормальную жизнь и помочь людям.

"С утра уже были доклады командующего Воздушными силами, министров внутренних дел и энергетики относительно последствий российского удара. Мишень – наша энергетика. Всего около 100 ударных дронов, более 90 ракет разных типов. В нескольких областях зафиксированы удары "калибрами" с кассетными боеприпасами по гражданской инфраструктуре. Эти кассетные части значительно усложняют нашим спасателям и энергетикам ликвидацию последствий удара, и это очень подлая эскалация российской террористической тактики. Во всех областях, где это нужно, привлечены необходимые силы", – сказал Зеленский.

По словам президента, каждая такая атака доказывает, что системы ПВО необходимы сейчас в Украине, где они спасают жизни, а не на базах хранения. Это особенно важно в зимний период, когда украинцам необходимо защитить свою инфраструктуру от целенаправленных российских ударов.

"Мы постоянно работаем с партнерами, чтобы иметь больше сил для защиты, и своевременная поставка сейчас и полное выполнение договоренностей в частности по ПВО – это то, что больше всего нужно", – подчеркнул Зеленский.

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