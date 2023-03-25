Положили 70 врагов из 160, шедших на штурм ночью: бойцы вблизи Соледара сдерживают российскую пехоту

Враг пробует небольшими группами атаковать днем, но чаще всего штурмы происходят в темное время.

От Белогоровки на границе Донбасса с Луганской областью и до южных окраин Бахмута постоянно вспыхивают интенсивные противостояния. Севернее Соледара основные усилия наши воины прилагают, чтобы останавливать штурмы вражеской пехоты, говорится в ТСН.

“Они здесь не отказывались от наступательных действий. На сегодняшний день возьмем от Бахмута и, почти до Лисичанска, заканчивая, там Белогоровка и дальше, то эта линия остается активной”,- говорит военнослужащий 10 ОГШБр “Матвой”.

Свои гаубицы и самоходные артсистемы оккупанты подтягивают чуть ли не вплотную к переднему краю. В то же время залпов вражеской артиллерии, говорят горные штурмовики, на участке их ответственности в последние дни стало меньше. “Интенсивность обстрелов уменьшилась существенно. Я думаю, это связано с тем, что у противника также боеприпасы не бесконечны”, — добавляет Матфей.

Зато пехота окупантов никуда не делась. На некоторых отрезках сражаться "Эдельвейсам" приходится на скудных дистанциях. “Увеличилось большое количество интенсивных стрелковых боев. Сейчас у нас передовые позиции – это 70 метров. Держимся, максимально кусаем, огрызаем, за что можем зацепиться. Это очень близкие бои.”, — констатируют бойцы.

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Словосочетание: " пули свистят над головами" здесь не яркий красивый эпитет, но ежеминутная реальность. Пехотное сражение между статическими позициями, то — очень сложно, признаются украинские воины. Но когда начинается неприятельский штурм, к работе становится вся линия обороны. “От стрелкового оружия до разных типов гранатометов, ну и – что можем, тем и работаем. Было так, что на нашу позицию наступало 40 человек”, — утверждают бойцы.

Враг пробует небольшими группами атаковать днем, но чаще всего штурмы происходят в темное время. “Перешли на такую тактику, пробовали уже раз три-четыре, сугубо вечером и очень интенсивно наплыл живой силы противника. Сама "птица" их корректирует: куда им идти и как им идти”, — рассказывает военнослужащий 10 ОГШБр “Академик”.

Штурм, когда на позиции "Эдельвейсов" одновременно двигалось наибольшее количество врагов, происходил именно ночью. “У нас было две ночи, когда штурмовали нас. Ночью были штурмы. И вот в одну ночь лезло 160 орков. И где-то за ночь я перебил 70 гранатами! За одну ночь у меня улетели два с половиной ящика гранат”, — рассказывает пилот ударно-разведывательного дрона 10 ОГШБр “Скиба”.

Воздушные бомбардировки с помощью небольших квадрокоптеров, убедились "Эдельйвесы", вполне могут останавливать вражескую пехоту. “Мы можем одним вылетом дрона вывести из строя до 5-ти мужчин. Улетел, посмотрел, есть там какая-то группа пехоты. Нечем туда жехать, сразу вернулся, прицепил гранатку и полетел к ним”, — рассказывают бойцы.

Воины признают, что эффективнее и безопаснее было бы "жахать" с большой дистанции, тем же 155 или другим тяжелым артиллерийским калибром, но каждый артиллерийский снаряд, в буквальном смысле, на вес золота. "Нам нужны мины к минометам, нам нужны снаряды в артиллерию, нам нужно — все", — говорит "Скиба".

В ожидании убедительного количества боекомплекта, держать фронт им приходится за счет просто неистовой коллективной стойкости. “Если, например, в нашем случае, они вот сколько раз пробовали, упирались в нашу оборону, несли там очень существенные потери. Там три-четыре дня поштурмовали, видят, что у них не получается, они смещаются там по фронту”, — утверждают бойцы.

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