Польша готова к войне с Россией – в МИД страны прокомментировали риск нападения Путина

В Польше не желают воевать с Россией, но готовы дать отпор в случае нападения армии РФ.

Польша готова ответить России в случае нападения РФ на ее территории.

Об этом пресс-секретарь МИД Польши Лукаш Ясина сказал в интервью ТСН.ua.

По его словам, НАТО готово ответить на агрессию российского президента Владимира Путина в случае нападения на страны-члены Альянса.

"Мы всегда к этому готовы. И не только мы, но и наши союзники. Готовы все члены НАТО. Статья 5 Вашингтонского договора говорит, что агрессия против любой страны НАТО – это агрессия против целого Альянса. И если Владимир Путин начнет какую-то агрессию против Польши, Литвы, Латвии, Эстонии или Финляндии, если она будет в НАТО, — это будет красная линия для всех нас. Но я бы хотел, чтобы Владимир Путин больше никогда не начал никакой агрессии", — сказал спикер польского дипломатического ведомства.

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