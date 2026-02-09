Польша готовится к войне: новые планы мобилизации и резерв высокой готовности

Польская армия / © Reuters

Реклама

В Польше с 2026 года планируется создать резерв высокой готовности, который позволит быстро мобилизовать до 500 тысяч военных. При этом часть резервистов будет проходить регулярные учения, а участие в программе будет добровольным и оплачиваемым.

Как страна готовится к потенциальному столкновению с РФ – в материале ТСН.ua.

Резерв высокой готовности

По словам министра обороны, к службе на равных условиях будут приобщаться мужчины и женщины. Планируется, что 300 тысяч военных будут составлять профессиональная армия и войска территориальной обороны, а 200 тысяч – резервисты разного типа.

Реклама

Как отметил замминистра Цезарий Томчик, в 2026 году ожидается подготовка около 40 тысяч резервистов. Благодаря образовательным программам для молодежи общее количество лиц, охваченных оборонной подготовкой, может превысить 300 тысяч.

Гибридные угрозы Польше

Пока Польша готовится к потенциальной мобилизации, страна сталкивается с многочисленными гибридными угрозами, включая пролеты беспилотников.

Так, 6 февраля на территории военного объекта в Лезнице-Великой (Лодзинское воеводство) упал дрон. Военная жандармерия начала расследование; пострадавших нет.

Еще раньше, 28 декабря, беспилотник упал на территорию воинской части в Пшасныше, примерно в 70 метрах от склада с оружием. Объект принадлежит 2-му центру радиоэлектронной разведки, занимающемуся мониторингом стратегического Сувальского коридора.

Реклама

Министр обороны Польши подчеркнул, что это часть гибридной войны, которую ведет Беларусь:

"Пролеты шаров, которые являются частью действий белорусских служб или контрабандистов, лицензированных белорусскими спецслужбами, являются продолжающимся элементом гибридной войны. Иногда стоимость контрабандной посылки составляет около 30 тыс. злотых - это серьезная контрабанда".

В последние недели фиксируют системные пролеты контрабандных шаров с территории Беларуси, которые влияют даже на работу аэропортов в Литве.

Позиция польской власти по отношению к России

Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что Россия продолжает империалистическую политику и не остановится после войны в Украине:

Реклама

"Москва стремится к территориальной экспансии, совершает массовые убийства и атакует гражданские объекты, в том числе больницы и школы. Польша осознает угрозу со стороны Москвы, как мало кто другой".

Экспертная оценка

В то же время политический эксперт Роман Костенко отметил, что реальной угрозы вторжения в Польшу со стороны России нет.

"У России нет ресурсов для эффективного вторжения в Польшу. Для этого им нужно завоевать Украину, использовать ресурс Украины и Беларуси. Думаю, у них нет таких возможностей".

Костенко также подчеркнул значение членства Польши в НАТО как сдерживающего фактора, хотя отметил неопределенность практического применения 5-й статьи Альянса.