Польша направила Украине масштабную гуманитарную помощь: передали больше, чем просили

Украина получила от правительства Польши 35 мощных генераторов (24, 36, 64 и 91 кВ), амуницию для спасателей и медицинские средства.

О гуманитарной помощи страны-партнеры договаривались в рамках группы межпарламентских связей.

Об этом идет речь в сюжете ТСН.

Народные депутаты Украины обратились к премьер-министру Польши Матеушу Моравецкому с просьбой оказать экстренную помощь в зимний период, когда Украине стали крайне необходимые генераторы и тепловые пушки. Польские чиновники отреагировали мгновенно и со своей стороны дополнили гуманитарный груз множеством спасательного оборудования и защитной амуниции. Кроме того, в Украину отправили тысячи одеял, стерильных перчаток и крайне необходимых для ВСУ медицинских аптечек.

По словам народного депутата Артема Ковалева, реакция поляков на просьбу о помощи была невероятно быстрой.

"В декабре, в период массовых обстрелов Россией энергосистемы Украины, я обратился к премьер-министру Польши с просьбой предоставить экстренную помощь Украине для восстановления и поддержки электроэнергии и отопления. Реакция офиса премьер-министра на наше обращение была мгновенной. За что отдельное спасибо руководителю его канцелярии Марку Кухцинскому", — отметил нардеп.

По его словам, объем оказанной помощи большой и разноплановый. В частности, речь идет о 35 мощных генераторах, средствах защиты и обуви для спасателей, теплых одеялах, тактических аптечках, медицинских средствах.

"Мы были приятно удивлены, когда они привезли не только ту первоочередную помощь, которую мы просили, но и существенно дополнили список очень важными вещами, которые нам очень нужны", — отметил Ковалев.

Среди помощи: 6000 пар пожарной обуви, более 30 наборов одежды для пожарных, газонепроницаемые костюмы с оборудованием, воздушным аппаратом и охлаждающим жилетом, шлемы, микрофонные гарнитуры, провода для вентиляции, фонарики и дополнительные воздушные аппараты, радиотелефоны и множество медицинских средств.

Часть генераторов уже была передана на места для обеспечения критической и коммунальной инфраструктуры. Два генератора поехали к волынским пограничникам. Остальные будут распределены по больницам и школам Украины. Оборудование для спасателей будет доставлено в самые горячие точки.

"Очень благодарны польскому народу и власти за такую действенную помощь, оказываемую фактически с первых дней войны. Отношение Польши к Украине – это гуманитарный подвиг. Мы высоко ценим усилия польской власти и такое проявление дружеских намерений, усиленных реальными действиями. Такая помощь и поддержка несомненно показательны для всего международного сообщества. Надеемся, что и дальше наше успешное сотрудничество и партнерство будут продолжены на благо Украины и для скорейшей победы", — поблагодарила союзников народный депутат Украины Елена Копанчук.

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