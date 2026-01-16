Польша направила украинцам и своим гражданам тревожные письма: что известно (фото)

В Польше разработали и прислали многим гражданам и украинцам памятку о возможных угрозах / © ТСН

В Польше украинцы и граждане этой страны начали получать письма тревожного содержания.

В конвертах, которые распространили по почтовым ящикам, например, жители города Легница (юго-запад Польши), нашли пособия по безопасности на польском языке.

Первые предложения этого буклета таковы: «Твоя подготовка имеет значение. В последние годы угроза для Польши значительно увеличилась. Война за пределами нашей восточной границы также влияет на наше чувство безопасности».

Буклеты украинцам и полякам на польском языке прислали в конвертах с символиками Министерства национальной обороны и Министерства внутренних дел и администрации. Фото: ТСН.ua

Авторы пособия подчеркивают, что подготовка имеет значение. Скриншот документа украинской версии с сайта gov.pl

В буклете речь идет о вероятном нападении на Польшу. Скриншот документа с сайта gov.pl

Не исключается проведение мобилизации. Скриншот документа с сайта gov.pl

Потенциальных уклонистов предупреждают о правовых последствиях. Скриншот документа с сайта gov.pl

Например, одна из страниц этого руководства называется «Подготовь себя и близких».

Далее идет речь о том, что выход из сложных ситуаций будет зависеть от подготовки к ним. К примеру, разработчики пособия советуют «иметь при себе необходимые лекарства и вспомогательные медицинские приборы», советуют держать всю медицинскую документацию в одном конкретном месте.

Напоминают, как подготовить автомобиль к возможным кризисным ситуациям. Скриншот документа с сайта gov.pl

Разработали рекомендации, как подготовить жилье к опасным ситуациям. Скриншот с сайта gov.pl

Кроме того, призывают оказывать посильную помощь людям с инвалидностью, если таковые есть рядом.

Также на одной из страниц сообщается, что вооруженные силы Польши проводят добровольную оборонную подготовку для всех желающих. Еще на одной из страниц отмечается, что в случае необходимости возможно проведение мобилизации, а защита страны является конституционной обязанностью граждан Польши.

Призывают в случае опасности сделать запасы на 3 дня. Скриншот документа с сайта gov.pl

Не исключается включение сирен. Скриншот документа с сайта gov.pl

Не исключается проведение эвакуации при угрозе. Скриншот с сайта gov.pl

В руководстве подробно расписано, как действовать во время воздушных атак и других угроз.

Рекомендации касательно «тревожного чемоданчика». Скриншот документа с сайта gov.pl

Как выяснил ТСН.ua, отправка таких буклетов стала одной из тех тем, которую украинцы в Польше сейчас обсуждают несколько чаще, чем другие. Также стало известно, что такие письма — инициатива государства.

Рекомендации касательно действий во время воздушных атак. Скриншот документа с сайта gov.pl

В свою очередь, среди украинских дипломатов, работающих в Польше, сейчас есть мнение, что поляки уже «серьезно осознали угрозу войны».

Месяц назад посольство Украины в Польше сообщило, что документ содержит практическую информацию о действиях в кризисных и чрезвычайных ситуациях, реагировании на возможные угрозы. Буклет был разработан при участии польских и украинских экспертов с учетом реальных вызовов,

«Такие письма — не именные, они появились в ящиках примерно полторы недели назад. Например, в нашем доме запечатанные конверты с такими буклетами были вложены в каждый почтовый ящик. В доме проживают несколько украинцев, но, конечно, большинство жителей — поляки. По моим наблюдениям, поляки не очень верят в угрозу российского нападению, говорят, что на них же ракеты не летят. Какой-то паники из-за отправки таких писем у них нет вообще», — рассказал нам украинец, проживающий в Легнице.