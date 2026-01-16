- Дата публикации
Польша направила украинцам и своим гражданам тревожные письма: что известно (фото)
Авторы рекомендаций разъяснили, к чему нужно быть готовыми в случае угроз.
В Польше украинцы и граждане этой страны начали получать письма тревожного содержания.
В конвертах, которые распространили по почтовым ящикам, например, жители города Легница (юго-запад Польши), нашли пособия по безопасности на польском языке.
Первые предложения этого буклета таковы: «Твоя подготовка имеет значение. В последние годы угроза для Польши значительно увеличилась. Война за пределами нашей восточной границы также влияет на наше чувство безопасности».
Например, одна из страниц этого руководства называется «Подготовь себя и близких».
Далее идет речь о том, что выход из сложных ситуаций будет зависеть от подготовки к ним. К примеру, разработчики пособия советуют «иметь при себе необходимые лекарства и вспомогательные медицинские приборы», советуют держать всю медицинскую документацию в одном конкретном месте.
Кроме того, призывают оказывать посильную помощь людям с инвалидностью, если таковые есть рядом.
Также на одной из страниц сообщается, что вооруженные силы Польши проводят добровольную оборонную подготовку для всех желающих. Еще на одной из страниц отмечается, что в случае необходимости возможно проведение мобилизации, а защита страны является конституционной обязанностью граждан Польши.
В руководстве подробно расписано, как действовать во время воздушных атак и других угроз.
Как выяснил ТСН.ua, отправка таких буклетов стала одной из тех тем, которую украинцы в Польше сейчас обсуждают несколько чаще, чем другие. Также стало известно, что такие письма — инициатива государства.
В свою очередь, среди украинских дипломатов, работающих в Польше, сейчас есть мнение, что поляки уже «серьезно осознали угрозу войны».
Месяц назад посольство Украины в Польше сообщило, что документ содержит практическую информацию о действиях в кризисных и чрезвычайных ситуациях, реагировании на возможные угрозы. Буклет был разработан при участии польских и украинских экспертов с учетом реальных вызовов,
«Такие письма — не именные, они появились в ящиках примерно полторы недели назад. Например, в нашем доме запечатанные конверты с такими буклетами были вложены в каждый почтовый ящик. В доме проживают несколько украинцев, но, конечно, большинство жителей — поляки. По моим наблюдениям, поляки не очень верят в угрозу российского нападению, говорят, что на них же ракеты не летят. Какой-то паники из-за отправки таких писем у них нет вообще», — рассказал нам украинец, проживающий в Легнице.