Польша поддерживает вступление Украины в ЕС, но выдвинула важное условие: что заявил Сикорский

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский / © Х МИД Польши

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Польша поддерживает вступление Украины в Европейский Союз, однако призывает взвешенно относиться к увековечиванию исторических фигур и национальных героев. Варшава предостерегает, что выбор исторических ориентиров может оказывать существенное влияние на двусторонние отношения и процесс евроинтеграции.

Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, общаясь с украинскими журналистами в Варшаве, передает корреспондент ТСН.ua.

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Сикорский о вступлении Украины в ЕС: что заявил

Глава польского дипломатического ведомства подчеркнул, что в украинской истории достаточно фигур для гордости, которые не вызывают контроверсионных оценок в соседних государствах.

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«Украина, у вас так много настоящих героев. Героев, которыми вы можете гордиться. Тогда не ставьте на пьедесталы тех, кто массово убивал поляков. Потому что мы это заметим, и это вызовет споры. Потому что у нас нет силы вернуть хотя бы одну жизнь, хотя бы одну жертву, до такой степени, как это произошло 80 лет назад или раньше», — отметил Сикорский.

Дипломат подчеркнул, что героизация лиц с националистической идеологией вредит самой Украине и может осложнить ее путь в ЕС.

«Но мы имеем силу избрать будущее, в котором такие вещи больше не повторятся. А ставить за образец людей, которые имели идеологию национализма, что исключало меньшинства как идеологически, так и физически, — это то, чем вы нанесете вред себе. Поэтому ради вашего же блага и ради наших отношений будьте осторожны с тем, кого вы подражаете», — отметил министр.

Кроме того, Сикорский напомнил о будущем вступлении Украины в Европейский Союз, подчеркнув, что этот процесс требует взаимных компромиссов и принятия сложных исторических вопросов.

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«И, наконец, есть вопрос вашего желания вступить в Европейский Союз. И мы должны с этим согласиться, а не сопротивляться. Польша, когда вступала в Европейский Союз, должна была принять определенные вещи и пережить определенные травмы, которые она также испытала на собственном опыте», — отметил Сикорский.

Вступление Украины в ЕС — последние новости

Напомним, Германия хочет ускорить вступление Украины в ЕС и будет работать над этой задачей в Брюсселе, но для его выполнения есть ряд условий.

Ранее венгерский лидер в контексте евроинтеграции Украины упомянул о политической договоренности по языковым, образовательным, культурным и другим правам венгров в Украине, которая, по его словам, не выполняется.

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