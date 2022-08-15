Польша работает над планом, который позволит отказывать россиянам в выдаче виз: что известно

В Польше работают над концепцией, позволяющей ограничить въезд гражданам России. Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел страны Петр Вавжик.

По словам польского дипломата, вопрос запретить выдачу визы россиянам в Польше удастся решить через несколько недель.

Подробнее о дипломатической борьбе, которую ведут против России поляки – в сюжете ТСН.

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Россияне не должны свободно передвигаться по странам ЕС — это твердая позиция Польши. Там работают над документом, позволяющим отказывать гражданам Российской Федерации в визах. Польша активно выступает за продление санкций ЕС, в частности по приостановке действия соглашения об упрощении визового движения для граждан страны-оккупантки.

Германия, Франция и Нидерланды – против прекращения выдачи визы россиянам

Пока не все страны Евросоюза на это согласны, говорят в польском правительстве. Заместитель министра иностранных дел Польши Петр Вавжик сообщил, что против выступают крупные страны-участницы – Германия, Франция и Нидерланды. Из-за того, что не удается переломить сопротивление этих стран и приостановить действие соглашения об упрощении визового движения для граждан Российской Федерации, Польша работает над новым решением.

Отметим, что Польша является одной из немногих стран, которая перестала выдавать туристические визы россиянам после полномасштабного вторжения. Сейчас их получают только россияне, через работу пересекающие границу — водители грузовиков, дипломаты, студенты и те, кто имеет карту поляка. С 24 февраля по 9 августа в Польшу въехали более 61 тысячи граждан России — с действующими шенгенскими визами, выданными ранее. Это почти столько же, сколько за аналогичный период прошлого года, говорят в пограничной службе Польши.

Противно рядом находиться! Польша объявила бойкот всему русскому и белорусскому.

Польша ведет переговоры со странами ЕС

Польша уже несколько недель разговаривает со странами ЕС о прекращении выдачи виз россиянам. Финляндия и Дания уже сократили выдачу виз для путешествий россиян. В вопросе полного запрета на выдачу шенгенских от граждан РФ Польшу поддерживают страны Балтии — Литва, Латвия, Эстония, а также Чехия и Словакия. Чехия, председательствующая сейчас в Европейском союзе, пообещала вынести вопрос запрета въезда в Европу для россиян на неформальной встрече министров иностранных дел в конце августа в Праге.

Еще одна страна Европы не будет впускать россиян к себе

Не стала ждать совместного решения Эстония – именно через ее границу россияне сейчас массово въезжают в европейские страны. Уже на следующей неделе страна не будет впускать граждан страны-агрессорки с туристическими визами, выданными в Эстонии – кроме нескольких исключений.

Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский в своем традиционном видеообращении в очередной раз призвал Запад не выдавать визы приспешникам российского террора. К инициативе главы государства стали присоединяться страны ЕС, в том числе Польша. В то же время, в Европейском союзе есть большие страны, которые выступают против того, чтобы россиянам прекратили выдавать визы. Это – Германия, Франция и Нидерланды.

В Офисе президента Украины уже отреагировали на заявление Польши. "Визовый бан наступает на россию. Мечтаемый ими СССР уже близко", — прокомментировал польские предложения глава Офиса Андрей Ермак.

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