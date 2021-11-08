Польша собирает экстренное совещание из-за ситуации с беженцами: что происходит на белорусской границе

Миграционный кризис на границах Беларуси с Латвией, Литвой и Польшей продолжается с лета.

На приграничной с Беларусью территории Польша ввела состояние повышенной боевой готовности. К одному из КПП следует самая большая с лета колонна нелегалов. Их сопровождали белорусские пограничники. Чрезвычайное положение планируют объявить и в Литве.

О том, что произошло дальше – 8 ноября говорится в сюжете ТСН 16:45.

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12 тысяч польских военных с одной стороны – и сотни курдских нелегалов с другой. Работа КПП Бруги-Кузнеца полностью остановлена. Хотя белорусские и российские телеканалы сообщают, что беженцы перешли в Польшу, они до сих пор находятся с другой стороны границы - об этом свидетельствуют многочисленные видео в соцсетях, их выкладывают и польские военные, и сами мигранты. Ранее водители снимали большую колонну беженцев, шагающих по белорусской трассе в сторону КПП. В нескольких километрах от границы они свернули в лес. Спикер координатора польских спецслужб подчеркивает: их заставили.

По последней информации, эта огромная группа мигрантов под жестким контролем вооруженных белорусских подразделений, которые решают, по какому пути люди могут идти, а по какому нет - еще один пример враждебной активности режима в отношении Польши.

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В то же время белорусские пропагандисты обвиняют Польшу в безразличии и бесчеловечном отношении. Миграционный кризис на границах Беларуси с Латвией, Литвой и Польшей продолжается с лета. После того, как против режима Лукашенко ввели очередной пакет санкций и запретили всем западным авиакомпаниям летать над Беларусью, самопровозглашенный президент в ответ заявил, что ослабит контроль за потоками нелегалов в Европу. А на самом деле начал их массово завозить в страну, превратив обездоленных людей в оружие.

"Я убежден, что белорусские власти желают эскалации, которая приведет к тому, что на какой-то стороне будут жертвы", — отметил замминистра иностранных дел Польши Петр Вавжик.

Все эти люди, женщины и дети – между тем сообщает официальный канал белорусской пограничной службы – самоорганизовались. Они не представляют никакой угрозы. На трансляции, которую в фейсбуке вел один из курдов, можно увидеть, как мигранты с помощью бутылок, камней и веток пытаются прорвать забор. В ответ польские военные распыляют перцовый спрей. Белорусское телевидение злорадствует и заявляет, что поляки нарушают права людей. Повалив сегмент забора, те скандируют: "Германия".

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"Это длительная гибридная атака белорусского режима на страну-члена Евпросоюза. Белорусский режим действует, как трафикер. Это инструментализация беженцев. И Европа встретит это нападение единым целым", — отметил спикер канцлера Германии Ангелы Меркель Штеффен Зайберт.

Чрезвычайное положение в приграничных с Беларусью областях вслед за Польшей собирается ввести и Литва, она тоже сейчас стягивает войска к границе. Бывший премьер Польши и президент Европейского союза Дональд Туск заявил – очень обеспокоен происходящим и тем, что может произойти на границе в ближайшее время. Он призвал польских и европейских политиков действовать по уставу НАТО, предусматривающему совместную помощь альянса в случае нападения на любого из членов.

Напомним:

В Беларуси многочисленная колонна нелегальных мигрантов 8 ноября отправилась к границе с Польшей. В Варшаве назвали эту группу людей "самой большой из всех до сих пор попыткой массового силового проникновения в страну" и заявили, что польские силовики готовы встретить их. В связи с ситуацией на границе в Польше было принято решение собрать заседание штаба антикризисного управления.

В Варшаве назвали эту группу людей "самой большой из всех до сих пор попыткой массового силового проникновения в страну" и заявили, что польские силовики готовы встретить их. В связи с ситуацией на границе в Польше было принято решение собрать заседание штаба антикризисного управления. Германия выступает за коллективный ответ ЕС на ситуацию на польско-белорусской границе, которую штурмует колонна мигрантов. Речь может идти как о продлении санкций против Минска, так и о помощи странам в защите внешних границ союза.

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