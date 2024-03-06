Польша в дыму протестов, Армения выгнала силовиков РФ, послы пренебрегли Лавровым: обзор новостей мира

Польские фермеры испортили польскому премьеру Дональду Туску воздух, министр иностранных дел РФ Лавров обиделся на западных послов, а Армения указала на дверь российским военным. О самых актуальных новостях мира говорится в обзоре международной обозревательницы ТСН Яны Слесарчук.

Под окнами польского правительства сожгли фермерский гроб и сразились с правоохранителями. Фермеры продолжают давить на Дональда Туска.

Последняя соперница Трампа сошла с дистанции. Поможет ли ему Илон Маск

Последняя соперница Трампа сходит с дистанции. Ники Хейли, не сдававшаяся до последнего, не выдержала супервторника – дня, когда в 16 штатах Америки одновременно прошли праймериз, то есть внутрипартийные президентские выборы, которые должны определить единого кандидата.

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Им теперь точно Дональд Трамп, который, по информации издания NYT три дня назад заявил, что будет просить деньги на предвыборную кампанию у Илона Маска. Маск точно не любит Байдена, причем критиковал действующего президента Соединенных Штатов почти по трамповским словам: заявляя, что миграционная политика демократов угрожает существованию США. До сих пор Маск больших пожертвований на будущих президентов не делал, и всегда распределял деньги между двумя партиями. В случае, если он изменит свою тактику, это может заметно помочь предвыборной кампании Трампа.

Лавров обиделся на европейских послов

Европейские послы в России коллективно отказались приходить на встречу с Лавровым. Министр иностранных дел страны-агрессора собирался на камеры требовать, чтобы они не вмешивались в президентские выборы в России.

Якобы в России есть президентские выборы, а не очередные выборы Путина. Отказ западных дипломатов принимать в этом цирке участие так разозлил россиян, что спикер МИД Захарова спросил: что они вообще делают тогда в России. В этот день Лаврову пришлось удовлетвориться переговорами с министром иностранных дел Нигерии, заявившим: его страна рада развивать военное сотрудничество с Россией несмотря ни на что.

Армения выгоняет российских пограничников

Армения выгоняет российских пограничников из столичного аэропорта Звартноц. Соответствующее письмо уже отправили Москве. Об этом заявил секретарь Совбеза Армении Армен Григорян, прокомментировав причину просто: времена меняются, теперь у Армении есть возможности самостоятельно контролировать аэропорт.

До сих пор российские солдаты были размещены на территории международного аэропорта в Ереване. Следовательно, еще один шаг в сторону от России в Европу. При этом спикер Кремля до последнего делает вид, будто ничего об этом решении по официальным каналам не слышал.

Американский Конгресс объявляет войну тиктоку

Палата представителей конгресса Соединенных Штатов, которая до сих пор уже третий месяц не может принять военную помощь Украине и другим американским партнерам, принялась воевать с тиктоком. Законодатели из обеих партий представили проект закона о полном запрете этой китайской соцсети.

Ибо прямым текстом называют текток приложением, которое контролирует противник Соединенных Штатов, то есть Китай. Тикток так же популярен в Америке, как и у нас, так что надеемся, второго штурма Капитолия, если закон примут, не увидим.

Первая леди Украины Зеленская отказалась ехать в США, чтобы не сидеть рядом с вдовой Навального

Отказалась от ужина в Вашингтоне, чтобы не сидеть рядом с российской либералкой. По данным издания WP, первая леди Украины не ответила на приглашение послушать обращение Джо Байдена к народу, потому что ее планировали усадить за столом рядом со вдовой Навального. Возле них тоже должна была сидеть и Джилл Байден.

Таким образом, чиновники хотели показать женщин, которые противятся Путину, но украинская сторона от такого обобщения отказалась. У Елены Зеленской говорят: она отменила поездку из-за плотного графика. Не поехала в Вашингтон наконец и Навальная, официально – из-за усталости и стресса в связи со смертью ее мужа.

Кроткая украинизация музея Ван Гога

Он стал восьмидесятым мировым музеем, где появился украинский аудиогид, озвученный актерами Ирмой Витовской и Павлом Скороходько.

Завтра следим за тем, как президент Венгрии формально утвердит решение парламента принять вступление Швеции в НАТО. Это окончательно деблокирует присоединение до недавнего времени нейтрального государства к Североатлантическому альянсу. А еще посмотрим на протест теперь уже чешских фермеров в Праге.

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Варшава в дыму протестов, Армения выгнала силовиков РФ, послы пренебрегли "цирком" Лаврова