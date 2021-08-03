Польша выдала гуманитарную визу легкоатлетке Тимановской, которую хотели силой вывезти в Минск

Кристина Тимановская получила гуманитарную визу Польши.

Польша выдала гуманитарную визу белорусской легкоатлетке Кристине Тимановской, которую хотели силой вывезти из Олимпиады-2020 в Токио в Минск. Скандал разгорелся после того, как спортсменка публично пожаловалась на тренеров команды белорусских легкоатлетов.

Об этом говорится в сюжете ТСН.Ранок.

По словам Тимановской, тренеры команды белорусских легкоатлетов заставляли девушку принять участие в эстафете на 400 метров вместо отстраненных спортсменок. Но она к этим соревнованиям не готовилась, а поэтому возмутилась тем, как на нее давили.

На родину Тимановская крайней мере пока возвращаться не собирается. А уже завтра прямым рейсом из Токио отправится в Варшаву. Ее муж тоже оставил Беларусь и находится в Украине.

Новости мира: Польша выдала гуманитарную визу белорусской легкоатлетке Кристине Тимановской

Ранее сообщалось, что политическое убежище белорусской легкоатлетке готова предоставить Чехия.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку