Польша выдала гуманитарную визу легкоатлетке Тимановской, которую хотели силой вывезти в Минск

Кристина Тимановская получила гуманитарную визу Польши.
Польша выдала гуманитарную визу белорусской легкоатлетке Кристине Тимановской, которую хотели силой вывезти из Олимпиады-2020 в Токио в Минск. Скандал разгорелся после того, как спортсменка публично пожаловалась на тренеров команды белорусских легкоатлетов.
Об этом говорится в сюжете ТСН.Ранок.
По словам Тимановской, тренеры команды белорусских легкоатлетов заставляли девушку принять участие в эстафете на 400 метров вместо отстраненных спортсменок. Но она к этим соревнованиям не готовилась, а поэтому возмутилась тем, как на нее давили.
На родину Тимановская крайней мере пока возвращаться не собирается. А уже завтра прямым рейсом из Токио отправится в Варшаву. Ее муж тоже оставил Беларусь и находится в Украине.
Ранее сообщалось, что политическое убежище белорусской легкоатлетке готова предоставить Чехия.