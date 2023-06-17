Полшага к НАТО: как Запад саботирует предоставление Украине гарантий безопасности и членство в Альянсе в страхе перед Путиным

Использование ядерного оружия в теории возможно, но такой необходимости нет. Это заявление кремлевский "фюрер" Путин сделал в пятницу, 16 июня, на питерском экономическом форуме, выступая на одной панели с президентом Алжира.

Это по сути его первое заявление о возможности применения оружия массового уничтожения с начала полномасштабного вторжения в Украину, которое во многом стало возможным из-за слабого ответа Запада на подрыв Россией Каховской ГЭС.

В преддверии Вильнюсского саммита НАТО, где, по словам генсека Альянса Йенса Столтенберга, Украина не будет приглашена присоединиться к блоку, Путин повышает ставки. С одной стороны, российский военный преступник размещает тактическое ядерное оружие в Беларуси вплотную к восточному флангу НАТО. С другой стороны, говоря о "теоретической возможности" применения ядерного оружия в преддверии Вильнюсского саммита, Путин может начать разыгрывать другую карту – ядерную и химическую катастрофу на ЗАЭС и "Крымском титане".

Запад должен продемонстрировать решительную политическую волю, пригласив Украину в НАТО уже на Вильнюсском саммите, и предоставив нам четкие гарантии безопасности по примеру Финляндии и Швеции. Но там, очевидно, продолжают бояться установленных собственными же руками красных линий по недопущению вступления НАТО в войну с Россией, которая, по их мнению, непременно станет Третьей мировой с ядерным компонентом.

На какие гарантии безопасности может надеяться Украина? О чем западные лидеры ведут споры в преддверии Вильнюсского саммита НАТО? И что от него получит Украина? ТСН.ua разбирался.

От Бухареста до Вильнюса: почему Запад предлагает Украине формулу вечной войны

До Вильнюсского саммита НАТО, который состоится 11-12 июля, остается меньше месяца, а союзники до сих пор спорят о формулировках итоговой декларации по Украине. Как Киев, так и западные союзники официально декларируют, что вступление Украины в НАТО возможно только после окончания войны. В термин "окончание войны" большинство западных лидеров вкладывает достижение некоего компромисса за столом переговоров с Россией, где будет проходить формализация итогов войны. ТСН.ua уже писал, лидеры США и ЕС считают, что начавшееся украинское контрнаступление может стать тем же стимулом для Путина сесть за стол переговоров.

Это очень ошибочное мнение хотя бы учитывая, что силу должны демонстрировать не только Силы обороны Украины, но и Запад. Действительно, следует отметить, что и наши союзники на втором году полномасштабной войны наконец-то созрели до повышения ставок, согласившись предоставить Украине сначала танки, а затем и истребители. Однако ядерная риторика Путина после слабого ответа Запада на подрыв Россией Каховской ГЭС доказывает, что Москва не сядет за стол переговоров, делая ставку на долгую войну на истощение в надежде, что Запад устанет поддерживать Украину. И президент Зеленский в интервью NBC News заявил, что Россия хочет взорвать Запорожскую АЭС, чтобы навязать Украине свои условия.

В четверг, 15 июня, Европарламент принял очень мощную резолюцию 425 голосами (а это 80% от его состава), призывающую союзников официально пригласить Украину в НАТО уже на Вильнюсском саммите. Однако, повторимся, по словам генсека Альянса Йенса Столтенберга, в Литве этого не произойдет. Хотя, по информации американского издания Axios, президент Байден и поддерживает вступление Украины в НАТО, минуя строчку ПДЧ, дьявол всегда в деталях. Как пишет это издание, и Вашингтон, и Берлин в итоговой декларации предстоящей встречи в Литве не хотят выходить за рамки решения Бухарестского саммита Альянса 2008 года, когда Украина пообещала, что однажды она станет членом блока. Как мы все помним, через четыре месяца после этого, в августе 2008 года, Россия напала на Грузию.

Гарантии безопасности: шведско-финская или израильская модель

Чего Киев ожидает от Вильнюсского саммита НАТО? Об этом неоднократно говорили все украинские чиновники. И это отражено в принятой резолюции Европарламента: гарантии безопасности (Украина настаивает на модели Швеции и Финляндии – ред.) и четкие временные рамки вступления Украины в НАТО. Однако, ни в отношении первого, ни в отношении второго, единства среди союзников нет. Как пишет Politico, США, Франция, Британия и Германия рассматривают возможность предоставления Украине гарантий безопасности. Однако юридической силы у такого соглашения нет, потому что только формализует военную и экономическую поддержку Украины в войне с Россией столько, сколько это потребуется.

Но это, опять же, повторимся, формула вечной войны. The New York Times написала, максимум, на что пока соглашается Запад, – это повысить уровень сотрудничества с Украиной из Комиссии Украина-НАТО в Совет Украина-НАТО. Но чем отличаться Комиссия от Рады никто не говорит. Более того, эта американская газета представляет это чуть ли не как победу, потому что, мол, такой же Совет в НАТО существовал с Россией, но "все закончилось после аннексии Крыма в 2014 году". "Теперь Украина может играть в НАТО ту роль, которую когда-то играла Россия", — пишет NYT.

И президент Франции Эммануэль Макрон, и канцлер Германии Олаф Шольц публично высказывались за предоставление Украине гарантий безопасности. Однако Киев и ключевые западные столицы вкладывают в этот термин разное понимание. Под гарантиями безопасности Украина подразумевает военную защиту от возможного предстоящего нападения России вплоть до ядерного зонтика на период до нашего фактического вступления в НАТО. Наши же союзники считают, что это должна быть бессрочная военная и финансовая поддержка Украины (многолетние обязательства по поддержке, оснащению и обучению украинской армии и ОПК) столько, сколько это потребуется.

Проще говоря, Запад не хочет гарантировать Украине аналог 5-й статьи НАТО о коллективной обороне, потому что панически боится втягивания в войну с Россией с использованием ядерного оружия, как это грозит сделать Путин. В западной прессе активно дискутируется так называемая израильская модель гарантий безопасности, которые могут быть предоставлены Украине. Однако, как уже писал ТСН.ua, Израиль является основным союзником США вне НАТО, не предусматривающим предоставление прямых гарантий безопасности в случае нападения.

То есть это не гарантии безопасности. Тем более, судя по тому, что пишет западная пресса, наши союзники не хотят ратифицировать даже такой слабый договор о долгосрочной военной и финансовой поддержке Украины в своих парламентах, чтобы он имел юридическую силу или международный статус. А Украине не нужен второй Будапештский меморандум. Нам нужен четкий механизм обеспечения нашей безопасности в случае, если суверенитет и территориальная целостность Украины снова окажется под угрозой со стороны России. Ибо площадка ООН, как мы уже успели увидеть, не может решить эти вопросы.

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Киев настаивает на шведско-финской модели гарантий безопасности. "Эти гарантии мы хотим получить не вместо членства в НАТО, а на период до обретения полноправного членства. Потому что всем понятно, что лучшей гарантией безопасности является само членство в НАТО, поскольку существует статья 5, которая говорит о коллективной безопасности", — подчеркивает замминистра. иностранных дел Украины Евгений Перебийнис.

По мнению президента Чехии Петра Павела, союзники действительно обсуждают две модели предоставления Украине гарантий безопасности: шведско-финская и израильская. По его словам, окончательного решения еще нет, и, возможно, мы увидим что-нибудь посередине. Тот же Олаф Шольц говорит, что Украине нужны гарантии безопасности, потому что Путин хочет захватить не только Украину, но и другие государства, добавляя, что о "заморозке" войны (что настойчиво продвигает Москва – ред.) не может быть и речи, ибо это будет означать узаконение русского полномасштабного вторжения.

По словам Йенса Столтенберга, различные формы заверений по безопасности и рамочные соглашения должны обеспечить, чтобы Украина могла долго получать оружие и системы для самозащиты. В частности, речь идет и о долгосрочной натовской программе по перестройке украинской армии с советских на натовские стандарты. Но это не гарантии безопасности, а скорее достижения взаимосовместимости с НАТО, что Силы обороны Украины делают уже прямо сейчас на поле боя. Что касается настоящих гарантий безопасности для Украины, все будет зависеть от того, как быстро ключевые западные лидеры откажутся от красных линий, которые они сами для себя и начертали в этой полномасштабной войне России против Украины. Потому что пока этого не произойдет, Путин и дальше будет повышать ставки, используя ядерную риторику, потому что это единственное, что у него осталось.