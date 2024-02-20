Польские фермеры против Украины: кто стоит за протестами, действительно ли проблема в украинском зерне и как ответит Киев

Зерновой кризис между Украиной и Польшей длится почти год. Можно даже сказать, что со стороны Варшавы – это односторонняя торговая война, несмотря на решение ЕС с мая 2022 года обнулить все пошлины и квоты на украинский экспорт в знак поддержки во время полномасштабного российского вторжения.

Киев никаких ограничений на польский импорт не вводил, но может это сделать, как и снова дать движение своему иску в ВТО. Соответствующие решения профильными украинскими ведомствами уже давно наработаны.

Со вторника, 20 февраля, польские фермеры угрожают снова заблокировать все пограничные пункты пропуска с Украиной на целый месяц. Хотя правительство Дональда Туска заявляло, что договорилось, по крайней мере, с перевозчиками, что они снимут блокаду с трех пунктов пропуска до 1 марта, в воскресенье, 18 февраля, польские фермеры заблокировали движение грузовиков на международном пункте пропуска "Дорогуск — Ягодин", и впервые за время зернового кризиса пытались воспрепятствовать движению поездов и даже пассажирского транспорта. По сообщению Государственной таможенной службы Украины, польская полиция этому помешала.

Но, проблема с блокадой границы далека от решения. Более того, протест фермеров, за которыми могут стоять пророссийские силы и деньги, приобретает общеевропейский масштаб. По крайней мере, об этом прямо говорит президент Чехии Петер Павел по поводу протестов фермеров в его стране. А вот венгерский премьер Виктор Орбан уже призывает полностью закрыть европейский рынок от украинской агропродукции. В идеале такие споры должен решать Брюссель. Но, как мы видим, уже год структуры ЕС ничего не могут сделать.

Какая сейчас ситуация на польско-украинской границе? Почему правительство Дональда Туска, которое якобы благосклонно к Украине больше, чем его предшественники, самоустранилось от решения проблемы? И как ситуация будет развиваться дальше, если за действиями блокадников границы действительно стоит Россия? ТСН.ua расскажет в этом тексте.

Зерно и люди: чего требуют протестующие

Уже 7 и 24 апреля в Польше пройдут местные выборы. Поэтому очередную блокировку украинской границы польскими перевозчиками и фермерами можно было бы снова списать на политику, как и прошлой осенью накануне парламентских выборов в Польше. Тогда Украина действительно набралась терпения и ждала, пока предвыборная истерия в Польше утихнет, а к власти придет новая коалиция во главе с Дональдом Туском после 8 лет правления консервативной партии "Право и справедливость" Ярослава Качиньского, которая любила спекулировать вопросами общей исторической памяти .

Во время так и не прекратившихся протестов фермеров и перевозчиков на границе с Украиной прошлой осенью и этой зимой многие сетовали на бывшее правительство Матеуша Моравецкого и ПиС, которые намеренно ничего не делали, чтобы прекратить блокаду границы, за которой стояли явно пророссийские силы. пытаясь подложить свинью следующему правительству. К концу декабря прошлого года в длиннющих очередях на границе скончались трое украинских водителей. Несмотря на это, а также согласие на запрет импорта украинской пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника в Польшу, официальный Киев не делал резких заявлений, дождавшись официального визита Дональда Туска в Киев 22 января этого года.

Менее чем за неделю до этого польские перевозчики пообещали разблокировать пункты пропуска с Украиной до 1 марта. Однако раньше в этом месяце свой протест начали фермеры, хотя Польша, и вообще западная граница, уже давно не являются основными экспортными "воротами" для Украины. По состоянию на воскресенье, 18 февраля, было заблокировано 6 из 9 пунктов пропуска: "Ягодин", "Устилуг", "Угринов", "Рава-Русская", "Шегини" и "Краковец". При этом, по словам пресс-секретаря Госпогранслужбы Украины Андрея Демченко, 4 из них являются крупнейшими, через которые могут ехать грузовики весом более 7,5 тонн.

Но наиболее вопиющими за последнюю неделю стали два инцидента.

Первый произошел в Дорогуске на границе с Украиной, где польские фермеры высыпали зерно из украинских грузовиков, опломбированных после соответствующих таможенных процедур и двигавшихся транзитом в Литву, прямо на дорогу. Первый об этом сообщил один из организаторов протестов польских аграриев Рафал Меклер, выложив фото в свои соцсети. Еще в ноябре прошлого года ТСН.ua уже писал, что он является главой люблинского центра пророссийской партии "Конфедерация". Дело о рассыпанном зерне польская полиция передала в прокуратуру, продолжается следствие.

Второй инцидент произошел тоже в Дорогуске в воскресенье, 18 февраля, когда протестующие не пропускали пассажирские автобусы и поезд "Киев-Хелм", где находились почти сами женщины и дети. После вмешательства полиции и железнодорожников проезд разблокировали. Это был первый случай блокировки пассажирского транспорта.

"Блокировка границы — это прямая угроза безопасности обороняющейся страны. Подобные действия негативно влияют на наше противостояние общему врагу по имени Россия. Женщины и дети, искавшие убежища от войны, и в силу разных причин возвращаются домой, не могут становиться заложниками бизнес-интересов", — отметил вице-премьер по восстановлению Александр Кубраков после разговора с главой Бюро нацбезопасности Польши Яцеком Северой.

Тотальная блокада: почему правительство Туска ничего не делает

По словам Владимира Зеленского, происходящее на границе с Польшей нельзя воспринимать как нечто нормальное или обыденное. Нужна простая и понятная справедливость.

"Через польскую границу проходит только 5% нашего агроэкспорта. Поэтому на самом деле ситуация не в зерне, а, скорее, в политике. И под Купянском, недалеко от границы с Россией, где не стихает враждебная артиллерия, новости из границы с Польшей выглядят просто издевательски", — заявил в вечернем обращении в понедельник, 19 февраля, президент Зеленский, возвращаясь из-под Купянска.

Что требуют польские фермеры? Протесты фермеров по всей Польше начались 9 февраля. За их организацией стоит Национальный союз солидарности индивидуальных фермеров. На днях на границе митингующие развернули оскорбительные плакаты в адрес украинцев с надписями: "Вали домой, неблагодарные с*чи дети". Польские СМИ сообщали, что с 20 февраля будут блокироваться не только все пограничные пункты пропуска, но и железнодорожные узлы и морские порты. И речь уже далеко не об украинском зерне. К "черному" списку добавились и другие позиции.

Польские фермеры выдвинули три требования:

не присоединяться к "зеленому переходу" ЕС, предусматривающему ограничение использования пестицидов и удобрений;

запретить импорт украинской с/х продукции (мяса птицы, сахара, подсолнечного масла, яиц и другой продукции);

и поддержать отечественное животноводство.

Протесты фермеров с перекрытием пограничных пунктов пропуска, которые проходят с 9 февраля, начались незадолго после двухмесячной блокады украинской границы польскими перевозчиками. Они требовали возобновить разрешения украинских водителей для работы в ЕС, мол, не выдерживают конкуренции. То есть, по сути, вернуться к квотированию – введение определенной фиксированной выдачи таких разрешений в год. Хотя их еще в 2022 году упразднил ЕС. От Брюсселя польские фермеры требуют аналогичных мер: увеличить дотации в поддержку села (почти половина всего бюджета ЕС – это и так поддержка аграриев стран-членов, убивающая конкуренцию) и отменить решение Евросоюза об обнулении всех квот и пошлин на украинский экспорт, которое должно быть продлено на уровне Брюсселя до 5 июня.

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В пятницу, 16 февраля, украинский министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский обсудил с польским коллегой Чеславом Секерским ситуацию, сложившуюся на границе, договорившись продолжить переговоры на этой неделе. Ранее Секерский, как, собственно, и сам Дональд Туск, оправдывал протесты фермеров, выступающих против наплыва товаров как из Украины, так и из других неевропейских стран в ЕС, в том числе и в Польшу, добавляя, что Варшава анализирует ситуацию с украинским экспортом, и возможно, к запрету импорта нашей пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника, прибавится еще и сахар, мясо птицы и дополнительный 8% налог на масло.

Если взять статистику, за январь в Польшу было импортировано: подсолнечное масло почти на $28 млн, а сахара на $3,1 млн. Мяса птицы в прошлом месяце в Польшу мы вообще не завозили. А, например, того же подсолнечного масла мы экспортируем в разы больше в Италию, Нидерланды, Испанию и Турцию. Тем более, что Польша, как и другие европейские страны, не являются для нас главными экспортными "воротами". После того, как в прошлом году Украина смогла наладить работу собственного зернового коридора (когда Россия в одностороннем порядке вышла по Черноморской зерновой инициативе, работавшей при посредничестве Турции и ООН – ред.), наш основной экспорт идет по Черному морю.

Странное стечение обстоятельств: работа в пользу России

К тому же польские фермеры почему-то говорят исключительно о запрете украинской агропродукции. А как насчет русского и белорусского? Они до сих пор свободно в достаточно больших объемах попадают на рынки ЕС через Латвию и Грецию, ведь Брюссель не ввел соответствующие санкции. Украинские СМИ сообщали, что Киев уже подготовил все необходимые решения по запрету импорта в Украину определенных видов польской продукции. К тому же, не забывайте, что осенью прошлого года Украина приостановила свой иск против ВТО против Польши, Венгрии и Словакии за запрет экспорта украинской пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника, нарушающего законодательство ЕС.

Однако это, как мы понимаем, крайние меры. Пока что соответствующие украинские правительственные структуры пытаются решить проблему путем переговоров. Но политически мы видим, что, например, правительство Дональда Туска не только ничего не делает, но и поддерживает польских фермеров, блокирующих украинскую границу. Итак, как нам на это реагировать? По словам директора Института мировой политики Евгения Магды, Украине нужно реагировать максимально взвешенно и отдавать себе отчет, что, с одной стороны, эта проблема является частью общеевропейской тенденции, а с другой стороны, очень ложится на две вещи.

"Это рефлексивное управление, которое осуществляет Кремль. Правда польские политики не очень хотят это признавать. Но на сегодняшний день это уже на самом деле факт. Если мы посмотрим на хронологию действий Рафала Меклера, мы увидим, что она четко совпадает с таймингом смен власти, проведение местных выборов (Сейчас в Польше – ред.) и т. д. Тем не менее, мы должны искать пути к диалогу даже тогда, когда это кажется сложным, будучи реалистами и прагматиками. Но его визит в Киев в конце января показал, что он думает прежде всего о собственных политических интересах (и это нормально), и не хочет подставляться под критику со стороны своих политических оппонентов, поэтому ожидать каких-то жестких действий польской власти к местным выборам. 7 апреля не стоит", – отметил в комментарии ТСН.ua Евгений Магда.

ТСН.ua уже писал, что задолго до 9 февраля, когда польские фермеры объявили о своей акции протеста с блокадой украинской границы, аналогичные акции прокатились и по Франции. Более того, как раз 1 февраля — в день внеочередного саммита ЕС, на котором лидеры стран-членов приняли решение о выделении долгосрочного макрофинансового пакета помощи Украине на 50 млрд евро к 2027 году, фермеры на тракторах устроили протест в Брюсселе. И это можно было бы назвать совпадением, если бы на этой акции протеста фермеров в Брюсселе не заметили русскоговорящих людей в одежде с русскими надписями. Уже сейчас, как видим, пророссийский Виктор Орбан призывает закрыть границы ЕС для всего украинского агроэкспорта. И, судя по информации в европейских СМИ, Еврокомиссия пойдет на уступки таким странам, как Польша, Венгрия и Словакия, ограничив импорт не только украинской пшеницы, но и других видов нашей аграрки.

Если блокировка границы будет продолжаться, по данным главы комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, украинский бюджет потеряет 7,7 млрд грн. Тем не менее, и Польша со своей стороны терпит немалый ущерб от блокады украинской границы. В прошлом году за протестами фермеров стояло движение "Обманное село", тесно сотрудничающее с пророссийской партией "Конфедерация", рейтинги которой, по данным свежих соцопросов, растут.

К тому же кандидат политических наук, эксперт-международник Станислав Желиховский напоминает, что министр Чеслав Секерский – это представитель Польской крестьянской партии, которая с самого начала этих протестов в 2023 году поддерживала ограничение импорта украинской аграрной продукции. Более того, выступая на Мюнхенской конференции безопасности, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский подчеркнул, что, в знак солидарности с Киевом из-за полномасштабного российского вторжения, Украину в 2022 году допустили к единому европейскому рынку.

"То есть фактическая польская сторона говорит, что Украина не совсем справедливо получила доступ к единому рынку без предварительных переговоров и переходного периода. С другой стороны, Дональд Туск находится в своеобразном капкане. Он хочет решить эту проблему, будучи очень недовольным, что получил такой" наследство от ПиС. Однако, его правительственная коалиция очень хрупкая (к тому же, в нее входит Польская крестьянская партия, уже из названия которой понятно, чьи интересы она защищает – ред.), а Туск хочет ее сохранить и должен балансировать. еще и Михал Колодзейчак из партии "Агроуния" (прошёл в Сейма по спискам "Гражданской коалиции" Туска – ред.), который является заместителем министра Секерского", — комментирует ТСН.ua Станислав Желиховский.

Во вторник, 20 февраля, на одной из очередных акций протеста на украинской границе польские протестующие кричали: "Это Польша, а не Брюссель. Я не поддерживаю украинцев". Спикер МИД Украины Олег Николенко заявил, что блокирование польско-украинской границы, какими бы лозунгами оно ни сопровождалось, не имеет оправдания, призывая польские власти дать этому правовую оценку. Чеслав Секерский пригласил польских протестующих к переговорам, отметив, что министерство хочет разработать двустороннее соглашение с Украиной, которое распространяло бы запрет импорта также на сахар, мясо птицы, яйца, мягкие фрукты, мед, яблочный сок и масло. Поэтому уже сейчас украинские эксперты предупреждают, что нужно готовиться к долгому "аграрному" противостоянию с Польшей, даже если Россия перестанет подпитывать эти протесты фермеров.