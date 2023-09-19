"Польские студенты" и попытка "договориться" на границе: как наказывают тех, кто помогает убегать от мобилизации

В Украине начали наказывать тех, кто помогает избегать мобилизации. Обычно суд назначает "решалам" условные сроки, а вот убегающих за границу мужчин штрафует.

ТСН.ua проанализировал несколько судебных решений, касающихся попыток незаконно переправить мужчин за границу.

Уклонист становился "польским студентом" за 4 тысячи долларов

Винницкий городской суд в сентябре 2023 года вынес приговор мужчине, который помогал уклонисту стать "польским студентом".

Подозреваемый вместе с сообщниками пообещал предоставить мужчине документы о том, что он учится в Польше с 2021 года. Стоимость такой "услуги" составила 4 тысячи долларов.

В августе 2022 года подозреваемого и сообщника разоблачила СБУ: тот же передавал уклонисту фиктивные документы об обучении в Польше. Это помогло бы мужчине избежать мобилизации и уехать за границу. Также подозреваемые инструктировали мужчин о том, как они должны вести себя во время пересечения границы.

Во время судебного заседания подозреваемый вину признал и заключил соглашение со следствием. Мужчину, который помогал уклонистам, признали виновным по ч. 3 ст. 332 УК Украины. Его приговорили к 5 годам лишения свободы, заменив этот срок на 3 года испытательного. Это решение можно обжаловать в апелляционном суде.

Приговор суда в Виннице / Фото: Единый государственный реестр судовых решений

На Закарпатье отец 6 детей на лодке переправлял мужчин в Венгрию

В Закарпатской области судили отца 6 детей, который вместе с сообщниками в марте 2023 года пытался на лодке переправить в Венгрию уклончанистов. За свои услуги они взяли 3-4,5 тысяч долларов.

Трое мужчин были отвезены к границе Украины и Венгрии, там они должны были на надувной лодке через реку Тиса бежать в соседнюю страну, однако их разоблачили пограничники и задержали.

На суде житель Закарпатья вину признал и раскаялся, он просил суд отпустить его на свободу, поскольку содержит 6 несовершеннолетних детей.

Суд признал мужчину виновным по ст. 332 ч.2 УК Украины и назначил 5 лет лишения свободы, заменив этот срок на год условного.

Приговор суда в Закарпатье / Фото: Единый государственный реестр судовых решений

На Волыни мужчина решил без посредников "договориться" с пограничниками

Уроженец Полтавщины пытался незаконно пересечь границу в Волынской области. Он в июне 2023 года на окраине села Бережцы Ковельского района Волынской области после встречи с пограничниками, предложил одному из них взятку в размере тысячи долларов. Он надеялся, что таким образом уедет за границу и избежит мобилизации. Однако мужчину задержали и судили.

На суде подозреваемый полностью признал вину и раскаялся. Он заключил соглашение со следствием.

Любомльский районный суд Волынской области признал мужчину виновным за 1 ст.369 УК Украины и оштрафовал на 40 800 грн. Кроме того, тысячу долларов взятки суд также конфисковал в пользу государства.

Приговор суда / Фото: Единый государственный реестр судовых решений

Напомним, в Закарпатской области судили мужчину, который письменно отказался от мобилизации, потому что "не хотел воевать и должен содержать свою семью".

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