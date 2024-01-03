Польский "Краб" на Бахмутском направлении: воины ВСУ рассказали, чем эта САУ лучше советских

Польские САУ "Краб" уничтожают российские войска на Бахмутском направлении. Дальнобойная гаубица натовского калибра поражает живую силу противника как на переднем крае, так и вдали от линии фронта.

Об этом говорится в материале корреспондентки ТСН Маргариты Потаповой.

Свое название польская установка с немецким двигателем и электронной системой наведения получила через клешню, на которую опускается пушка после выстрела. Пушкари 26 бригады на этой машине работают почти два года.

Александр как механик отвечает за исправную работу польской САУ. По сравнению с советскими образцами на этой установке работать легче, боевая машина более маневренная и быстрая, может стрелять прямой наводкой, как танк, дальностью до километра. Но в донбасской почве многотонная гаубица может увязать, поэтому маршруты перед выездом бойцы тщательно планируют.

САУ "Краб"

"По болоту не очень она. Но — молодец, скребет хорошо, мы ее коптеем даем жару", — говорит воин "Томос".

Киевлянин Вадим 8 лет служит в артиллерии. Его пушки во время полномасштабного вторжения россиян оттесняли врага с Черниговщины, теперь работают под Бахмутом

Оккупанты на Бахмутском направлении время от времени пытаются штурмовать наши позиции. Чтобы не дать им продвигаться вперед, артиллеристы посылают очередной взрывной подарок в виде осколочно-фугасного снаряда.

Оккупанты огрызаются, рядом взрываются вражеские снаряды и разрываются кассетные боеприпасы. Вражеские ударные беспилотники выискивают позиции "Краба". Зенитчики очищают небо от вражеского железа.

Для российских войск иностранная пушка – лакомая цель, на которую они охотятся при первой же возможности. Поэтому пушки маскируют гаубицу, которая кроме брони имеет дополнительную защиту от российских "Ланцетов".

Польский "Краб" может производить шесть выстрелов в минуту. Электронная система наведения позволяет с первого выстрела поражать цели, что значительно экономит боеприпасы.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Несколько выстрелов – и десятков россиян нет! Польские "крабы" прикрывают пехоту под Бахмутом

Напомним, модернизированные ракеты Х-101 существенно не влияют на работу ПВО.

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