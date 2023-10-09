Полсотни новых могил: истории погибших, которых убила Россия во время теракта в селе Гроза на Харьковщине

В селе Гроза Харьковской области прощаются с погибшими из-за российского теракта. Там в результате удара "Искандером" 5 октября погибли более полусотни человек. Большинство тел так истерзаны, что узнать их возможно только по ДНК-экспертизе. Известно, что пока удалось идентифицировать 48 жертв.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Виктории Стрельцовой.

Дочь за день потеряла обоих родителей

На кладбище в Грозе собрались люди, пришедшие попрощаться с семьей Андрусовичей. Николай и Татьяна погибли из-за ракетного удара по кафе, где поминали военного.

Николай Андрусович

"Я с мамой с утра говорила. Она говорила: я приду все новости узнаю и тебе позвоню, расскажу. Видите, не перезвонила", — говорит дочь погибших Екатерина Таранник.

Дочь погибших, вспоминая родителей, улыбается сквозь слезы.

Татьяна Андрусович

"У меня папа был очень добрый. Нереально хороший. А мама — она такая всегда веселая. Душа компании. И я уверена, что они там на своем месте тоже останутся душой компании. И нашей душой", — говорит Екатерина.

Похороны погибших

Горе в селе почти в каждой семье. Ведь кафе стало братской могилой для более полусотни человек. В настоящее время место удара уже очистили от завалов. Среди мусора – обломки посуды. А рядом – лампадки и цветы в память о погибших. В первый день теракта весь этот двор был покрыт мешками с телами. И тишину нарушали только телефоны погибших, которым звонили родственники в надежде услышать их голоса.

Алина сожалеет, что не успела сказать родным, как она их любит

На одной из улиц в селе погибли не менее 19 человек. 15-летняя Алина в один день потеряла почти всех родных.

15-летняя Алина, потерявшая семью

"Мне страшно, когда хоронят кого-то. И я решила не йти. Я тогда сидела на парах и "прилетело". Я первые два дня плакала. Первый день вообще не верила. Сейчас я все понимаю", — говорит жительница села Гроза Алина Чегадаева.

Родные Алины

Алина просматривает фото родных, погибших в тот кровавый день. Она говорит, что сожалеет, что так и не успела сказать близким, как их любит.

Россияне убили сына и жену военного, которого поминали в день трагедии

В тот день в кафе били поминки за погибшем Андреем Козырем. Военнослужащий, погиб на фронте еще весной. Бойца похоронили в Днепре, а затем его родственники решили перезахоронить героя в родной Грозе. Его сын Денис с супругой тоже погибли. Они поженились всего несколько месяцев назад. Теперь рядом с могилой Козыря на местном кладбище копают еще полсотни ям.

Денис с женой – сын военного, которого поминали в день трагедии

"Это — гражданские люди. Родственники. Село славится своей дружественностью. И на поминки пришли тоже большим количеством", — говорит глава Шевченковской военной администрации Сергей Стариков.

Среди погибших староста села, некоторых уже некому хоронить

Среди погибших и староста села Александр Нечволод. В его пустом кабинете в сельсовете, как обычно, порядок, говорят коллеги. Мужчину вспоминают как искреннего и отзывчивого. Сотрудники сельсовета разыскивают родственников погибших для выплат и организации захоронений. Впрочем, многих некому и хоронить, ведь в кафе погибли целые семьи.

Погибший староста села

Под ливнем работники кладбища без остановки копают ямы. А родные выбирают места для погребения. Многие не могут организовать похороны, потому что идентифицировать некоторые тела можно только с помощью экспертизы

"Брата идентифицировали, а маму с невесткой нет. Есть свидетели, которые видели, что они были на похоронах. Что они туда заходили, а оттуда уже не вышли", — говорит житель села Гроза Александр Мухатый.

В Грозе копают сотни новых могил

В небольшом селе Гроза насчитывалось чуть более трех сотен жителей. Массовое убийство - трагедия для всей страны.

Мешки с телами в городе теракта РФ

Ракетный удар по селу Гроза

Российские террористы 5 октября ракетой "Искандер" ударили по кафе-магазину в селе Гроза в Харьковской области, где проходили поминки за погибшим защитником Украины.

В Харьковской областной прокуратуре сообщили, что одной ракетой была убита половина жителей Грозы, ведь в селе в общей сложности проживали всего до 100 человек.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Погибших начали хоронить. Истории убитых жителей села Гроза в Харьковской области

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