Полсотни снарядов и мин нашли саперы на дне голубого озера в Горенке Киевской области

Полсотни снарядов и мин получили саперы ГСЧС на дне озера во время обследования акватории в Киевской области.

В Горенке у Голубого озера шли ожесточенные бои, во время которых погибли более десятка лошадей, находившихся в конюшне рядом с водоемом. Пиротехники и водолазы сейчас очищают озеро в начале купального сезона.

Нашедшие на дне водоема и как бассейн спас сотню лошадей от обезвоживания — в сюжет ТСН.

Голубое озеро в Горенке когда-то было местом отдыха, а ныне захвачена боеприпасами территория площадью в восемь гектаров. Станет ли эта зона бюэбезопасной для отдыха и смогут ли здесь купаться в этом озере люди зависят от спасателей, которые с помощью подводного дрона выслеживают дно.

Сколько железа на дне этого озера видит оператор беспилотника Виктор Погорелый: "Это мы нашли снаряд от града. Он застрял в песке на дне глубина 6,5".

Вытаскивать опасные обломки боеприпасов, которыми оккупанты накрывали поселок, берется сапер Денис. На нем двадцать килограммов водолазного снаряжения. Любитель дайвинга уверяет, что его зона ответственности скоро станет безопасной для гражданских. В планах у саперов отдыха пока нет из-за бесчисленного количества оставленных боеприпасов и снарядов во время активных боев с российскими войсками.

В помощь украинским саперам расчищать украинскую землю приезжают зарубежные специалисты. Глава пиротехников Андрей Стрельчук в полях уже встречал британских коллег. "Я так понял, что они прошли Ирак, Афганистан. Там работали с этим", – говорит он.

Саперы разминируют голубое озеро в Горенке: что нашли на дне водоема

Пока пиротехники вылавливают на дне опасные боеприпасы, на другом берегу у озера пасутся лошади. После российской атаки теперь это их любимое место, рассказывает владелец конюшни Евгений. Из сотни лошадей и пони – более десятка погибли от осколочных поражений от снарядов. Раненых лошадей работники конюшни пытались спасать, тогда как русские вертолеты бомбили территорию конюшни.

Как выглядят обломки российского вертолета на дне Киевского моря, видны на этих кадрах саперов ГСЧС, где видно тело российского пилота и остатки кабины на самом дне. Александр, видевший лицо русского оккупанта в небе, показывает количество собранных остатков боеприпасов, которыми было усеяно все вокруг.

Поврежденные помещения владельцы конюшни потихоньку ремонтируют. Сейчас рассуждают, как запастись дизелем, чтобы заготавливать коням сено. Пока те откармливаются на поле, за ними наблюдают внучки Светланы. Ее дом чудом попал, тогда как местная школа первоклассницы Полины сгорела.