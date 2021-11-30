Полсотни выпущенных артснарядов и два раненых бойца: ситуация на Донбассе обострилась

Полсотни выпущенных артснарядов и два раненых бойца: ситуация на Донбассе обострилась

В результате вражеских действий двое военнослужащих получили ранения.

Двое военных и один гражданский получили ранения на Донбассе. Они уже в больницах, медики говорят, жизни раненых угрозы нет.

Об этом говорится в ТСН. Ранок 30 ноября.

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По окрестностям Станицы Луганской российские наемники накануне выпустили полсотни артснарядов. Почти одновременно в сторону Старого Айдара ударили из минометов.

Большинство снарядов взорвались в районе железнодорожной станции и тамошнем депо. Обломками вырывало целые куски из толстых металлических железнодорожных рельсов.

Занозами перебило линии электропередачи. Около полутора тысяч гражданских уже почти сутки остаются без электричества. Также оккупанты били по Светлодарской дуге и поселкам на Приазовье.

Новости с фронта: враг обстрелял район Станицы Луганской - ранение получила военная и гражданский

Напомним, ранее наша разведка сообщала, что кадровые военные РФ были направлены для усиления разведывательно-диверсионных и саперных подразделений на оккупированную часть Донбасса.

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