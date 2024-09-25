Полтавские спасатели обнаженными снялись в "горячей" фотосессии: фото, видео

Уже 600 тысяч гривен на средства радиоэлектронной борьбы удалось собрать благодаря календарю полтавских спасателей. На фото — мужчины полуобнаженные, чтобы еще больше привлечь внимание к миллионному сбору на закупку двух автомобилей с РЭБами.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Елены Гущик.

Полтавские спасатели снялись в пикантной фотосессии. Для этого 13 мужчин разделись и позировали для календаря.

Все произошло в августе. Спонтанно – для самих спасателей. Позвонили из пресс-службы и сказали — завтра на работе нужно будет немного раздеться перед фотографами.

Календарь ГСЧС

Константину, он же "месяц апрель", результат нравится не только из-за "жарких" фотографий. Привлечь календарем больше внимания к важному для ГСЧС сбору – главная задача фотосессии.

"Общая сумма сбора – это 12 миллионов гривен. Сумма для этого календаря – это полтора миллиона гривен. Мы хотим продать тысячу календарей, потому что мы выпустили тираж именно в тысячу календарей. По полторы тысячи гривен и, соответственно, эту сумму в полтора миллиона присоединить к основной сумме сбора", — говорят в ГСЧС.

Именно столько денег ГСЧС Полтавы нужно на закупку РЭБов и двух автомобилей. Когда будет прилет — РЭБы должны служить защитой. Тогда спасатели смогут быстрее и безопаснее работать, ведь есть риск повторных прилетов.

Календарь ГСЧС

"Вдохновились мы, в том числе, австралийскими спасателями, ежегодно создающими благотворительный календарь в помощь коалам или другим проблемам, которые есть в Австралии", — говорит руководитель общественной организации "Містохаб" и соавтор идеи "Календари" Алена Гончаренко.



И если в Австралии за три десятилетия такой традиции обнаженные фотосессии для спасателей являются обычным делом, то полтавские спасатели немного стеснялись. Рассмотреть вблизи, прочитать историю каждого из пожарных можно на сайте календаря. А заодно купить и сделать донат – пока они еще есть в наличии.

Календарь ГСЧС

"Многие обращаются также за контактами, но, к сожалению, мы не можем их передать и, в том числе, большинство работников ГСЧС уже женаты", — говорят в ГСЧС.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Новости ТСН 07:00 25 сентября. Зеленский на Совбезе ООН и сотни погибших от ударов ЦАХАЛа

Читайте также: