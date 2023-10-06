Полтора года без света и газа под обстрелами: как живут люди в Орехове и почему отказываются уезжать

Несмотря на обстрелы, отсутствие воды, света и газа в Орехове на Запорожье, проживает около тысячи человек. Те, для которых покинуть собственные дома, огороды и животных страшнее смерти. Выживают здесь люди благодаря чрезвычайникам, которые доставляют им самое необходимое.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Киры Овес.

Люди живут без света и газа, но не хотят оставлять дом

Пока город не обстреливают, люди выискивались в очередь за свежим хлебом, водой и кормом для животных. Выживать тем, кто не хочет оставлять родной Орехов, помогают чрезвычайники, которые привозят в город постоянно под обстрелами гуманитарную помощь.

Набрав хлеба для себя и соседей, Мария едет в дом. Женщина живет по соседям, потому что в собственном доме невозможно даже переночевать – разбито все.

Раздача гуманитарки в Орехове

Таких как Мария — в Орехове почти тысяча. Преимущественно пожилые люди, которые не хотят уезжать в чужие города. Несмотря на то, что дома уже более полутора лет нет света, воды и газа. Дома уничтожены, магазины не работают. Однако местные говорят, привыкли — еду готовят на кострах, свет получают от свечей и фонариков и вспоминают жизнь, которая была здесь до войны

"Люди, кому были куда переезжать — переехали, остались пенсионеры. Постоянно работает артиллерия, постоянно работает авиация, постоянно работают КАБы, спокойного ни одного дня у нас с начала войны нет", — говорит спасатель Максим Зинченко.

Пани Мария из Орехова

Юрий переехал из Орехова после того, как его дом обстреляли оккупанты

Несмотря на обстрелы в Орехов, часто приезжает и Юрий, который переехал в Запорожье после того, как рядом с его домом упала авиабомба. Вместо огорода у него теперь огромная воронка.

Несколько месяцев после начала полномасштабного вторжения муж с женой пытался самостоятельно чинить дом. Но потом после очередного обстрела все же решились уехать и теперь приезжают в Орехов только посетить двор и знакомых.

"На душе тяжело, как на все посмотришь так и жили, жили. Все собирали и дожились до этого", — говорит Юрий.

Чрезвычайники, полицейские и чиновники убеждают людей следовать примеру тех, кто выехал в безопасное место. Но напрасно – жители Орехова не желают оставлять родные дома и животных. Они ждут победы и возвращения к привычной жизни.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Жизнь под постоянным русским огнем! Как выживают жители Орехово на Запорожье

Напомним, в результате удара по Орехову авиабомбой утром 12 августа погиб 31-летний начальник сектора полицейской деятельности №1 (поселок Розовка) отделения полиции №2 Пологовского РПП капитан полиции Иван Ищенко.

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