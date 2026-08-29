Полтысячи FPV в месяц: в областном центре Украины строят 100 км антидроновых туннелей и испытывают сверхпрочные сетки

Запорожье / © ТСН

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Рои вражеских дронов заполонили небо над Запорожьем. Только в течение июля россияне направили на областной центр полтысячи FPV-беспилотников.

Враг наносит удары по пассажирскому транспорту, АЗС и многоэтажным зданиям. Чтобы защитить людей, военные применяют системы РЭБ, ведут охоту на российских пилотов и активно развертывают систему защиты от дронов над автомагистралями.

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Корреспондентка ТСН Дарья Назарова побывала на испытаниях новых, более прочных сеток для антидроновых туннелей и готова рассказать об этом подробнее.

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Массированные атаки с использованием FPV и охота на вражеских пилотов

Это лето стало настоящим испытанием для жителей Запорожья. В городе почти ежедневно раздаются удары с воздуха, а в перерывах между ними — наносятся удары с помощью FPV-дронов по гражданской инфраструктуре.

Только в июне российские FPV-дроны атаковали Запорожье 120 раз. Одни летели самостоятельно, другие служили носителями для вражеских «Молний» и «Шахедов».

«Враг начал использовать ещё больше FPV-дронов, большинство экипажей направил в нашу Запорожскую область. Но для этого есть РЭБ, которая отлично себя показывает. Некоторые дроны летят с цифровой видеосвязью, некоторые — по оптоволокну, они никак не отображаются на наших средствах», — рассказывает украинский военнослужащий.

В июле количество дронов достигло почти полутысячи. А в августе атаки стали ещё чаще. О опасности горожан предупреждают военные из группировки «Глаза повсюду». Они перехватывают видеоизображение с вражеских беспилотников и точно знают, куда и как летит этот российский хлам.

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«Большинство дронов мы фиксировали, документировали попадания в автобусы. Были случаи, когда они пролетали над домами, выискивая свои цели», — отмечает боец.

Вражеские беспилотники сбивают и перехватывают. Однако, по словам бойцов, самый верный способ остановить этот террор — ликвидировать тех, кто их запускает.

«Работаем непосредственно с пилотами, действующими на территории города Запорожья. Недавно были случаи, когда удавалось поразить сразу несколько экипажей прямо на пусковых установках — вместе с катерами и оборудованием. Позиции вражеских экипажей, которые терроризировали сам город — это подразделение „Рубикон“ — были уничтожены. Враг некоторое время не мог атаковать Запорожье, потому что не было сил, запускающих эти дроны», — делятся успехами украинские защитники.

Испытания капроновых сеток и 100 км туннелей

Параллельно над обеспечением безопасности гражданских лиц работают и в тылу — устанавливая над улицами города специальные сетки для защиты от дронов.

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«Сегодня мы в три этапа строим антидроновые полосы: на дорогах государственного значения, на дорогах местного значения и в городе Запорожье на коммунальных дорогах», — сообщает глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

Чтобы защитить людей не только от легких FPV, но и от российских дронов «Молния», которые могут нести до 10 килограммов взрывчатки, в Запорожье испытывают новые капроновые сетки. В некоторых местах их устанавливают в несколько слоев.

Эксперименты показали: такие сетки, в отличие от обычных пластиковых, в два раза прочнее, лучше поглощают кинетическую энергию удара и выдерживают суровые погодные условия. Во время тестовых испытаний украинский дрон с кумулятивным зарядом врезался в сетку и взорвался, однако условный автомобиль под ним получил лишь минимальные повреждения.

«Проводили испытания с помощью нашего дрона с кумулятивным зарядом… Вывод таков: сетка работает и помогает. Лучше, когда сетка задерживает дрон, а заряд срабатывает чуть дальше от машины — тогда мы гарантируем, что люди в машине останутся живы», — объясняет командир сводного подразделения поддержки 710-й бригады ДССТ Сергей Шатковский.

Финансирование и приоритетные районы защиты

Испытания будут продолжены на экспериментальных участках, уверяют военные. К концу года в Запорожье и на подступах к нему должно появиться более 100 километров сплошной антидроновой защиты. На данный момент почти 50% работ уже выполнено.

«Город Запорожье уже частично профинансировал эти работы. Служба автодорог в ближайшие дни получит средства — чуть менее ста миллионов гривен на дороги государственного значения. Что касается местных дорог, то из городского и областного бюджетов мы выделили транш средств, но также подали заявку на получение дополнительных средств из госбюджета», — отмечает Иван Федоров.

В первую очередь такие антидроновые туннели возводятся в Космическом и Шевченковском районах города, которые больше всего страдают от российских FPV-дронов. Кроме того, надёжную сетчатую защиту устанавливают на запорожских мостах.

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: КИЕВ ВТОРОЕ СУТКИ ПОД УДАРАМИ! Россия уничтожила 90% товарно-складских комплексов! | ТСН 20:00 28 августа

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