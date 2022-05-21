"Получаю удовольствие от момента": Зеленский охарактеризовал три года президентства

В пятницу, 20 мая, прошла третья годовщина инаугурации президента Владимира Зеленского.

Глава государства говорит, что за время своей каденции стал получать удовольствие от моментов и начал жить "сегодняшним днем".

Об этом президент сказал в интервью "Фактам ICTV", появившемуся в эфире национального телемарафона.

"Я получаю удовольствие от момента. Что было вчера, и что будет завтра... Декупированная Киевская область, не взяли Донбасс. По вещам обычным вещам есть вещи стратегические для меня как для человека и как президента. Я получаю удовольствие от положительных результатов нашего государства, я живу сегодняшним днем. Мне кажется, что большие вещи... что дальше, что мы хотим, я стал видеть лучше", — так президент Зеленский охарактеризовал свои три года в политике.

Напомним, 20 мая 2019 года в здании парламента состоялась инаугурация президента Владимира Зеленского.

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