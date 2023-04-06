Священник МП, отказавшийся отпевать воина, выгонял из церкви прихожан огнетушителем и газом

Отец Виталий Дуров в разговоре с ТСН по телефону сначала ссылается на плохую связь, а потом вообще трубки не поднимал.

На Буковине из-за отказа священника МП отпевать в церкви украинского воина, люди взяли храм штурмом и выгнали попа. Селяне Задубровки уже четыре года в судах отстаивают право молиться на украинском. Гибель двадцати восьмилетнего земляка и крик его мамы "Впустите в церковь" разорвал храмовый двор и оборвал терпение людям. Мужчины всю ночь дежурили в церкви, боясь возвращения московского отца со свитой, говорится в ТСН.

Церковь в селе Задубровка со вчерашнего дня стала украинской. Этого очень хотел Иван, погибший под Северодонецком. Он прислуживал в родном храме с юности, поэтому для матери было крайне важно, чтобы ее единственного ребенка спели в церкви. "Постоянно говорил, что будет наша церковь, когда был жив", — рассказывает мать погибшего военного Надежда Болардт.

Мольбы матери не растопили сердец верующих МП. Они преградили вход в храм и своего священника, закрывшегося внутри. “Люди просили, мама просила – ниц, ниц, ничто! Это все Московский патриархат — или они и как зазомбированы, я не понимаю — деревенские люди, кумовья, сестры, братья, мы — маленькое село, мы здесь все родные”, — убеждает жительница села Задубровка Одарка Танасюк.

Тогда пришедшие на похороны люди не выдержали и начали скандировать. Когда и это не помогло, ворвались в церковь из-за бокового входа. Лишь тогда под возгласы "позор" и "долой московского попа" священник, а с ним и его паства покидают церковный двор. Когда наконец дверь храма открылась для всех, люди не сдерживали эмоций.

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Попасть в родной храм они пытались последние четыре года. В 2019 году община проголосовала за переход в ПЦУ, но начались суды. Имея все необходимые документы, вынуждены были молиться на дороге. "Нас не пускали в храм, на территорию не пускали, высыпали перед дорогой два КАМАЗа камней, чтобы мы даже перед воротами не стояли", — рассказывает священник ПЦУ Назар Гагалюк.

Ночевавшие в храме мужчины уверяют, что бесконечное количество замков священник МП запирал церковь от людей. Именно поэтому, объясняют, накануне бросились к боковому входу, но там их уже ждали священник УПЦ МП Виталий Дуров и его помощники с огнетушителем. "Дуров с криками "Получи, с***а", баллон огнетушителя и на людей, плюс газ. Они все в противогазах были, все подготовлено”, — утверждают активисты.

Пока полиция расследует стычки на церковном подворье, священник ПЦУ готовится к воскресному богослужению. Говорит, двери церкви отныне открыты для всех, а местные мужчины планируют и дальше ночевать здесь, чтобы защищать уже свой храм.

Родители Ивана Назария говорят, что в Задубровке это уже третий случай, когда священник УПЦ МП отказался отпевать погибших военных, поэтому считают своего сына дважды героем. "Кроме того, что защитил Украину, погиб за свободу Украины и плюс дал добро жителям Задубровки быть в украинской церкви", — говорят родители военного.

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