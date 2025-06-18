Получил от отца щемящее поздравление: что рассказали друзья убитого ракетой студента из Киева

Во время ракетного удара по Киеву среди многих погибших нашли тело 31-летнего студента Дмитрия Исаенко, родители которого до последнего надеялись на чудо / © ТСН

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Стали известны новые подробности о 31-летнем Дмитрии Исаенко, которого убила российская ракета в ночь на 17 июня в Соломенском районе Киева вместе с другими людьми. Фото и видео того, как родители Дмитрия дежурили у разрушенного подъезда, надеясь на спасение сына, облетело весь мир.

В Украинском госуниверситете имени М.П.Драгоманова, где на 1 курсе магистратуры учился Дмитрий, нам сообщили, что родители студента сейчас в таком состоянии, которое требует приватности.

Некоторое время назад отец Дмитрия поздравил сына с днем рождения и написал: «С днем рождения, сын мой. Тяжелые годы прошли, а дальше еще будет…»

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ТСН.ua разыскал нескольких приятелей Дмитрия Исаенко.

«Ему очень нравились стендапы, он, насколько известно, сам выступал, был парнем с юмором. Он овладевал профессией, связанной с физической культурой», — говорит приятель Дмитрия Евгений Ильченко.

Еще один из друзей Исаенко, Александр, в соцсети написал пронзительный пост о том, как Дмитрий мечтал прожить долгую жизнь.

«Минувшей ночью россия убила моего друга, который был мне как брат от другой матери. Дмитрию было 31. Он мечтал об интересном будущем, строил планы, любил эту жизнь и хотел прожить еще много лет. Таких, как он очень сложно найти…», — написал Александр.

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Один из друзей Дмитрия написал в соцсети о том, как тот мечтал жить. Скриншот из соцсети

По его словам, Дмитрий всегда проживал сложные ситуации шутя и с улыбкой на лице.

«Очень сложно описать, что мы сейчас чувствуем, но родителям Димы еще сложнее. Покойся с миром, брат», — написал Александр.

Еще один из друзей Дмитрия, Алексей, у себя на странице поблагодарил Дмитрия.

«Спасибо тебе за миллион светлых воспоминаний, мой дорогой друг. Ты был самый близкий», — написал Алексей.

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Еще один из друзей Дмитрия поблагодарил за светлые воспоминания.

На своей странице в соцсети Дмитрий Исаенко публиковал преимущественно фото своего активного отдыха и горных пейзажей, а из одного из сообщений можно понять, что несколько лет назад он начал жить отдельно от родителей.

Ранее сообщалось о том, что в Киеве на Соломенке атаковано две многоэтажки.

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