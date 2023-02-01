Получил повестку – не пришел в военкомат: когда это правомерно и как доказать уважительную причину

Адвокат отметил, что военкомат может не знать о непригодности человека к службе по состоянию здоровья, поэтому нужно явиться туда и получить соответствующую отметку.

Какие причины законно позволяют не прийти в Центр комплектования (военкомат), когда повестка на руках – объяснил адвокат Андрей Новак.

Об этом юрист рассказал в эксклюзивном интервью ТСН.ua.

Так, Новак объяснил, можно ли не приходить в военкомат по повестке, если человек не пригоден к службе по состоянию здоровья или является многодетным, или у него есть родители с инвалидностью.

"Если вы говорите о лицах, имеющих право на отсрочку от мобилизации, то замечу, что это право не является уже утвержденным статусом у гражданина, поэтому ему необходимо получить это право. Соответственно, если у него есть определенные основания для отсрочки, например, у него родители – лица с инвалидностью или у него самого проблемы со здоровьем и есть определенная группа инвалидности, или у него трое или более детей – откуда военкомат может знать эти обстоятельства, если раньше гражданин не обращался в военкомат для уточнения своих учетных данных, когда эти данные менялись? В военкоматах есть информация 5-10-15-летней давности, когда определенный гражданин был здоровым, красивым, молодым юношей в возрасте 18-20 лет, а сейчас ему уже условно 35 и у него трое детей, и родители из инвалидностью. Откуда военкомат может об этом знать? Соответственно, если такому лицу вручают повестку, необходимо взять эту повестку и пойти в военкомат, и получить это право на отсрочку", — рассказал адвокат.

Он добавил, что после этого в военном документе будет стоять отметка о том, что лицо получило право на отсрочку от военной службы. Так что в следующий раз, когда кто-то на улице попытается вручить такому лицу повестку, оно может просто показать свой военный документ. В такой ситуации повестку вручать не должны.

Какие причины законны для неявки в военкомат, в случае если лицо подлежит мобилизации

Уважаемыми для неявки в военкомат причинами являются состояние здоровья, смерть родных, уход за больными родными, стихийное бедствие или другая чрезвычайная ситуация и сдача экзаменов в вузах.

"Если мы говорим о причинах, которые не повлекут за собой наступление какого-либо типа ответственности, то в первую очередь, это состояние здоровья самого гражданина. Например, он тяжело заболел или сломал руку или ногу и т.д. Или погиб кто-то из его близких родственников не позднее чем за семь дней до даты, когда необходимо появиться в военкомате. Также это необходимость ухода за больными женой, родителями или родителями жены, если никто другой не может за ними ухаживать. Может быть стихийное бедствие или другая чрезвычайная ситуация, которая не позволяет вовремя прибыть в центр комплектования. И, по-моему, несколько странная возможность – это сдача экзаменов в высших учебных заведениях. Почему странно? Потому что студенты не подпадают под мобилизацию", – заметил Новак.

Подпадает ли под определение ЧС пребывания в горячих точках

Специалист отметил, что не существует четкого перечня, что подпадает под чрезвычайные ситуации или стихийные бедствия и может считаться уважительной причиной для неявки в военкомат.

"Пребование в горячих точках – об этом я вам ничего сказать не могу, потому что именно такого основания нет. Разве что это может быть основанием для неявки в центр комплектования только, если тебя это непосредственно касалось, то есть если тебя ранили или если твой дом был уничтожен. Но четкого перечня оснований, подпадающих под чрезвычайные ситуации или стихийные бедствия, – этого не отмечено. Поэтому это может быть широкий круг ситуаций, которые в каждом конкретном случае будут определяться", – пояснил адвокат.

Как сообщить о неявке в военкомат по уважительным причинам, чтобы избежать проблем

Новак рассказал, что нужно подать в военкомат соответствующие подтверждающие документы о причинах неявки. Это можно сделать сразу после исчезновения причин или на этапе рассмотрения соответствующего административного дела в военкомате.

"Или — сразу, как только эти основания отпадут, необходимо явиться в центр комплектования с подтверждающими документами, или, если не успели прибыть, то — во время рассмотрения административного дела именно в центре комплектования. Потому что порядок рассмотрения административной ответственности следующий: командир центра комплектования в случае неявки военнообязанного по повестке, на месте вправе рассмотреть административное дело, вынести протокол о привлечении к административной ответственности. Именно при рассмотрении этого дела необходимо предоставить свои объяснения и именно в этот момент можно принести подтверждающие документы о том, что гражданин законно не мог прийти по повестке в указанные дату и время. В таком случае ответственность не должна наступить", – рассказал юрист.

Напомним, ранее главный военный комиссар Львовщины Александр Тищенко пояснил, что вручение повесток на улице и в других общественных местах не противоречит закону Украины.

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