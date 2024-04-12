Получил сразу два ранения и потерял концовку: щемящая история спасения защитника Украины

Защитник Украины Юрий, будучи раненым, отправил на эвакуацию собратья с тяжелыми поражениями, а сам ждал медиков двое суток. Когда помощь прибыла, россияне снова атаковали наши позиции и Юрию почти оторвало ногу. Под минометным огнем его доставили в стабпункт, ампутировали концовку.

Как спасли бойца – сюжет корреспондентки ТСН Анастасии Неверной.

Прошел год, когда Юрий попал на Донецкое направление. Вспоминает, как-то на нуле, под круглосуточным огнем, просидел десять дней. Получил сразу два ранения.

"На второй день когда выходили, первого "300" выносили тяжелого с которым я побратимчиком был на позициях, он на мину наступил и у него минус нога была, у меня осколки, и у меня легкое ранение было", — вспоминает Юрий.

Тогда на эвакуацию поехал более тяжелый собрат. А раненый Юрий еще два дня оставался на позициях. Когда, наконец, появилась возможность ехать к медикам — прилетел российский снаряд.

Юрий и его родные

"Я потерял сознание и меня начали выносить, два километра выносили по посадке ребята. Спасибо побратимкам, что вынесли и я уже здесь", — говорит Юрий.

Ногу Юрию ампутировали еще в стабпункте. В Днепре его ждали дополнительные операции. Первые дни в реанимации Юрий не помнит, был без сознания. Когда пришел в себя, нашел под подушкой шоколадку. Сразу понял: приехала мама.

Врачи уверяют, что Юрий быстро идет на поправку и вскоре сможет передвигаться на протезе. На днях Юрий отправляется на реабилитацию в Винницу. Дома его ждут четырехлетний сын и жена. Но впереди еще несколько дней в реанимации. Хотя пациент еще имеет ограничения в питании, врачи разрешили ему полакомиться маминой шоколадкой.

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