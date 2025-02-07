Получил тяжелые ранения, выжил и вернулся к работе: трогательная история 62-летнего агронома

Получил тяжелые ранения, выжил и после реабилитации вернулся к работе. Агронома Владимира Холода из прифронтового Запорожья президент наградил орденом "За мужество" ІІІ степени. Мужчина приложил немало усилий, чтобы агропредприятие вблизи фронта не остановило работу.

И хотя эти поля засеяны не только зерновыми, но и вражеским железом, аграрии не перестают работать. Корреспондентка ТСН Кира Овес поехала в прифронтовую громаду и расскажет больше.



На руках у 62-летнего агронома почти всегда следы почвы – иначе, говорит, не проверишь состояние озимых.



“Здесь три стебля. Вот раз, из одного зернышка будет три, вот четыре стебля будет. На каждом будет колосок. Это очень хорошо развитая озимая пшеница", – говорит Владимир Холод.

Агроном проверяет состояние озимых/Скриншот по видео ТСН

Ее в этом хозяйстве высадили более тысячи гектаров, надеются на хороший урожай. Впрочем, все зависит не только от погодных условий, но и активности вражеских обстрелов. Каждый день россияне засыпают эту прифронтовую общину кассетными боеприпасами, авиабомбами, дронами – поля нашпигованы обломками, говорит директор предприятия.



“Часть земель наших не обрабатывается только потому, что проходят на них боевые действия, фортификационные сооружения сделаны, много заминировано, много воронок. Были взрывы техники, и разбиты окна, и малые контузии на полях”, – рассказывает директор сельхозпредприятия Николай.



"Есть кассеты, которые прилетели и не разорвались, и на поле нам вот такие подарки", — говорит агроном Владимир Холод.

Работа рискованная, ведь неизвестно, где может скрываться взрывчатка. В прошлом году во время посевной подсолнечника под ногами у мужчины разорвался российский снаряд.



“Просчитали норму высева, глубину посева и потом шли, как раз механизатор был, что бороновал посев, и я шел впереди, он сзади, и под ногами взорвалось. У него там на руке, у меня кровь как раз шла, пытались прижать, остановить", – говорит Владимир Холод.



“С агрономом подорвался еще тракторист у нас. Ранение руки, ноги, грудной клетки, но агроном был иссечен. Это поле передислоцировали, культивацию провели, посеяли, заборонили, и он так стал и взорвался”, – говорит директор сельхозпредприятия Николай.

Вокруг воронки от авиабомб и снарядов, разбиты склады и технику/Скриншот с видео ТСН

При взрыве Владимир получил множественные осколочные ранения всего тела, потерял левый глаз. Однако уже после трех месяцев реабилитации агроном вернулся к работе. Хотя орден "За мужество" III степени получил он, говорит, отличия из-за ежедневных рисков заслуживает каждый работник предприятия.



“Я считаю, что это орден не только я сам заработал. Всех наших работников тоже нужно награждать орденом за то, что они работают здесь”, – рассказывает Владимир Холод.



В агропредприятии возделывают более двух с половиной тысяч гектаров – сеют пшеницу и подсолнечник. Для работников даже закупили каски и бронежилеты. Также от вражеских дронов приобрели портативные средства радиоэлектронной борьбы, сигнализирующие о приближении беспилотника.



“Запускаем и если подлетает что-нибудь, оно сразу пищит и показывает, на каком расстоянии находится летающий объект. Выручает, хоть знаешь, что нужно посмотреть вверх и уберечься", – говорит Владимир Холод.



Вокруг воронки от авиабомб и снарядов, разбиты склады и техника. Но работать, говорят аграрии, не прекратят – не могут оставить без работы людей, а страну без хлеба.

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