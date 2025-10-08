"Получим общественный туалет": эксперт шокировал правдой о новых мобильных укрытиях Киева

В Киеве появятся мобильные укрытия

Реклама

На четвертый год полномасштабной войны в Киеве наконец-то приняли решение об установке мобильных укрытий. Городские власти долго медлили с этим, поскольку вопрос нуждался в правовом урегулировании, и никто не хотел брать на себя ответственность за установку бетонных конструкций.

Ранее главной предосторожностью было то, что мобильные укрытия способны защитить жителей только от обломков дронов и ракет, но не спасут в случае прямого попадания. По словам мэра Киева, теперь требования к таким укрытиям четко определены на государственном уровне.

Эксперт по безопасности Игорь Молодан, руководитель Центра корпоративной безопасности «Автоном-клуб», в комментарии ТСН.ua подтвердил, что мобильные укрытия нужны, поскольку они могут спасти жизнь горожан, особенно на многолюдных остановках общественного транспорта.

Реклама

Защита от обломков и надежность укрытий

По словам эксперта, мобильные укрытия отвечают тем требованиям, на которые они рассчитаны.

«В случае взрыва дрона-камикадзе типа „Шахед“ в 4-5 метрах от мобильного укрытия, оно спасет людей от взрывной волны и обломков. При попадании ракеты в 40 метрах люди останутся целыми. Однако важно помнить, что эти конструкции не спасут в случае прямого попадания», — рассказывает Игорь Молодан.

Уровни безопасности и устойчивость к попаданиям

Эксперт отмечает, что существует несколько уровней безопасности для укрытий, определенных в Гражданском кодексе:

Простейшие (первичные): мобильные бетонные укрытия, подвалы жилых домов. Они не спасут от прямого попадания ракеты. Двойное назначение: помещение подземных паркингов, станций метрополитена, подземные переходы. Специальные: бомбоубежища.

Игорь Молодан объясняет разницу в устойчивости к попаданию:

Реклама

«В случае прямого попадания в подземный переход, подземный паркинг или станцию метро — эти укрытия точно спасут людей от «Шахеда». А вот что касается ракет, то здесь все зависит от мощности боевой части. Если это будет авиационная бомба с боевой частью три тонны, то и эти объекты могут не спасти людей. Но они более надежны, чем подвальные или полуподвальные помещения в многоэтажках».

Эксперт добавил, что углубленные подземные сооружения наиболее надежны. К примеру, одноэтажный и наполовину углубленный паркинг не спасет от прямого попадания ракеты.

«Те же ТЦ, построенные под землей, спасут от прямого попадания ракеты, например, на Крещатике или Большой Васильковской. Все киевские подземные переходы очень крепкие и выдержат прямое попадание ракеты. А углубленные станции киевского метрополитена выдержат даже ядерный удар, потому что находятся на большой глубине», — объясняет Игорь Молодан.

Почему укрытие нельзя зарыть?

Мы поинтересовались у эксперта, почему мобильные укрытия нельзя делать подземными.

Реклама

«Потому что эти укрытия называются мобильными — это защита от обломков и взрывной волны, которые при взрыве могут ранить или убить человека. Здесь ответ в самом названии «мобильный» — его можно привезти и установить, а при необходимости перевезти в другое место, если на старом оно не уместно. Если его закапывать в землю, это уже не будет мобильное укрытие», — подчеркивает Игорь Молодан.

Ограничение во времени и риск превращения в «туалет»

Мобильные укрытия имеют существенные эксплуатационные ограничения. У них нет комфорта, и они не рассчитаны на длительное пребывание людей.

«Проблема в том, что в таком укрытии можно находиться до четырех часов, а тревоги у нас бывают затяжными по 6-8 часов. То есть такие укрытия могут выполнять свои функции, но здесь вопрос, что делать людям после четырех часов пребывания в них, куда идти дальше, если тревога продолжается. И об этом должны подумать городские власти», — рассказывает Игорь Молодан.

Эксперт отмечает, что наибольшим вызовом является потребность в обслуживании:

Реклама

«Если город установит 1000 таких мобильных укрытий, то нужно будет найти 3 тысячи человек, которые будут ухаживать за этими помещениями, чередуя вахтовым методом одни сутки. Если там никто не будет дежурить, то очень быстро в укрытие заселятся бездомные, наркоманы или просто маргиналы. Как результат, уже через месяц мы получим не укрытие, а еще один, мягко говоря, общественный туалет», — отмечает Молодан.

Стоимость и обустройство: за все платит город

Мобильные укрытия — это практически бетонная коробка с входом. В них нет воды, а наличие скамеек или другого оборудования зависит от дополнительных средств.

Стоимость одной бетонной конструкции стартует от 700 тысяч и может достигать более 1 миллиона гривен. Ранее КГВА анонсировала планы по установке 200 таких сооружений.

«Городские власти должны решать, нужно ли там устанавливать скамейки для сидения, ставить питьевую воду, размещать аптечку или огнетушитель. Все, что будет внутри такого укрытия, за дополнительные средства. Конечно, к этому делу можно привлечь бизнес, который находится у такого мобильного укрытия. Но здесь вопрос в ответственности — кто будет отвечать за внутреннее состояние помещения«, — замечает эксперт.

Реклама

Проблемы регионов и безопасность киевлян

Эксперт считает, что ситуация с укрытиями в Киеве лучше, чем в некоторых областных центрах, где такие конструкции отсутствуют, поскольку в столице есть метро, подземные паркинги и подвалы, подземные ТЦ. Мобильные укрытия станут лишь дополнением для защиты на улицах города во время воздушных атак.

«В многоэтажках Киева почти в каждой есть подвальные и полуподвальные помещения, подземные переходы и паркинги, доступ к станциям метро, куда можно попасть за 10 минут перед началом обстрела. В других городах с этим большие проблемы, поэтому там и начали раньше устанавливать мобильные укрытия, и люди пережидают тревоги по своим домам по правилам „двух стен“, — заключает Игорь Молодан.