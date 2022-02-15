Получит 25 тысяч: что известно о герое, спасшем женщину из охваченной пламенем квартиры в Киеве

Потерпевшей женщине — 93, она сама подожгла квартиру, поскольку имеет проблемы психического характера.

Киевлянин спас из охваченной огнем квартиры пожилую женщину. Жилье вспыхнуло над офисом, где работал парень. Когда он выбежал на улицу, из квартиры уже валил дым, а его жительница пыталась выбить окно. Как парень взобрался на второй этаж и спас пенсионерку — видео героического поступка запечатлели прохожие.

Что теперь ждет героя Михаила – в сюжете "Новости ТСН. 16:45" за 15 февраля.

Также читайте В Днепре из ловушки собственного дома во время пожара спасли пенсионерку: подробности

Со второго этажа жилого дома валит дым. В эпицентр пожара через балкон залезает мужчина. Исчезает в черном облаке, а позже появляется с обессиленной женщиной.

Также читайте В Днепре из ловушки собственного дома во время пожара спасли пенсионерку: подробности

Женщину из охваченной пламенем квартиры спас Михаил Левченко. Он – руководитель почтового отделения. Сегодня, как обычно, пришел на работу — и вдруг услышал, что воняет горелым.

Выбежал на улицу. Было видно, что с балкона дым. И бабушка молотком выбивала оконное стекло.

Парень быстро прошел в соседний магазин, попросил стремянку. Сейчас ее разложить не могут вдвоем. А тогда он сам разложил ее за секунды. Как взобрался на чердак, продемонстрировать отказывается. Только добавляет, что действовал без паники.

За плечами у Михаила – срочная армия. В качестве руководителя отделения НП проходил инструктаж по пожарной безопасности.

О спасенной женщине известно, что ей 93 года. Ее госпитализировали в больницу. Сейчас с ней все хорошо, только немного надышалась дыма, рассказала дочь потерпевшей. Она добавила, что ее мать сама подожгла квартиру. Потому что психически больна.

"А что мне делать с этой квартирой? Она восстановлению не подлежит", — говорит дочь.

Квартира выгорела дотла. Весь дом остался без света. Однако, свидетели героического спасения придерживаются единого мнения: "Надо наградить Михаила. Залез и спас".

Столичные спасатели согласны и уверяют, что решат этот вопрос.

"Сейчас благодаря представителям СМИ распространим информацию, затем подготовим документы в Госслужбу по чрезвычайным ситуациям и будем номинировать на героя-спасателя года", — говорит спикер Главного управления ГСЧС Украины в городе Киеве Светлана Водолага.

А руководство Михаила на "Новой почте" обещает премировать своего подчиненного. Завтра ему вручат 25 тысяч гривен.

Киевлянин спас из пожара пожилую женщину

Напомним, в Киеве патрульные спасли парня, который хотел прыгнуть из окна многоэтажки. Его схватили за ноги в последний момент.

Читайте также: