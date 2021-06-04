Получить бесплатную квартиру могут не все: как судьи приватизируют государственное жилье

В Госбюджете на этот год на строительство или покупку жилья для госслужащих и льготных категорий предусмотрели почти 4 млрд грн.

На бесплатную квартиру от государства ждут 650 тыс. семей. Именно столько украинцев стоят на учете, говорят в Государственной службе статистики. Есть отдельные очереди и на служебное жилье. К таким категориям относятся военные, силовики, судьи, прокуроры. Впрочем, мало кто из госслужащих, когда получает ведомственную квартиру, потом хочет ее отдавать.

Об этом 3 июня говорится в сюжете ТСН.19:30.

Легкоатлет Даниил Даниленко на четвертый этаж поднимается по лестнице. Один из лучших бегунов страны шагает в собственную квартиру. Однокомнатную, площадью 46 квадратных метров, в новом доме, на окраине Луцка Даниилу подарила местная власть после очередной победы в европейских играх по легкой атлетике. Из своих бюджетов город и область выделили по 260 тыс. гривен.

"Здесь должна быть кухня, там комната. Квартира однокомнатная, не очень большая, но, в принципе, нормальная. Тут будет кровать большая, здесь телевизор, вещи будут где-то здесь", — говорит спортсмен Даниил Даниленко.

Новости Украины: 650 тысяч украинских семей ждут бесплатную квартиру от государства

Даниил спортом занимается с детства. Осознавал, что в ближайшее время самостоятельно купить квартиру не сможет. Ордер для него стал неожиданностью, и по его словам, лучшей мотивацией.

"Когда мы получаем какую-то помощь, мы знаем, за что можно работать, тогда конечно хочется выходить на международную арену, заниматься, побеждать", — говорит спортсмен Даниил Даниленко.



По информации аналитического центра Cedos, 90% украинцев на улучшение жилищных условий не имеют достаточно средств. Треть — рассчитывает получить квартиру бесплатно и надеются на квартирную очередь. По данным государственной статистики, на учете для получения жилья сейчас стоят 650 тыс. семей. И в правительстве намекают, большинству в этой очереди надеяться не на что.



Сейчас по закону, квартиру в Украине можно получить только за весомые достижения. Прежде всего бесплатное жилье выдают ветеранам АТО, детям-сиротам и силовикам.

"В течение 2020 военными ВСУ получено 355 квартир, осуществлена выплата денежных компенсаций 580 служащим и членам их семей на общую сумму 452 млн грн, но при этом в предыдущие годы финансирование в целом на силовые структуры составляло 3,6 млрд грн на все 24 распорядителя. Согласно, очередь была у нас по МВД ", — говорит начальница Управления жилищной политики Министерства развития общин и территорий Украины Светлана Старцева.



Другие же категории людей, например многодетные семьи, которые стоят на очереди десятки лет, желанную квартиру могут так и не получить. А все потому, говорят специалисты, что в Украине 96% жилого фонда — это частная собственность, 4% составляют коммунальные квартиры и полтора процента — государственные, то есть ведомственные квартиры. На них отдельные очереди. К таким категориям, в частности, относят и судей.



В этой многоэтажке в Шевченковском районе Киева расположена ведомственная квартира, которую еще в 2002 году получила судья, и до сих пор пользуется ею. 35 квадратных метров почти в центре столицы судья одного из судов Киева получила, когда переехала из Харькова, где тоже была судьей.



Принцип ведомственной квартиры действует так. Человек, занимающий определенную должность, получает ее, если нет собственного жилья, и пользуется ею, пока работает. Но этот принцип почти никогда не срабатывает.

А вот огромный особняк с идеально выстриженным газоном в селе в 50 километрах от Киева. Его можно найти в декларации судьи. Река, вокруг лес и чистый воздух. Наряду с трехэтажным домом бассейн, собственное озеро, гостевой домик и даже частный лес с детской площадкой. Жители села попасть в лес не могут, потому огражден забором. Территорию охраняет пес.



Мы намеренно не называем фамилию судьи, ведь так делают многие люди в мантиях. Пользуются жильем, прописывают своих родственников, строят отдельное жилье, но не регистрируют его.



В декларациях эти дома обозначены как недостроенные. Ведь, говорят адвокаты, если их зарегистрировать, нужно не только платить налоги, но и остаться без служебной квартиры. Заслуживает на нее тот или иной судья, решают жилищные комиссии, которые действуют при судах.



"Любой апелляционный суд, где есть работники, которые нуждаются в служебном жилье, решением председателя суда образуется жилищно-бытовая комиссия, в которую входят работники суда", — говорит заместитель председателя Государственной судебной администрации Украины Гизатулина Людмила.



И судьи не едины в своих стремление госслужащие, которые пытаются получить ведомственную квартиру, а потом ее не отдавать. Различные схемы и финал у всех одинаковый — государственная квартира становится частной. И служебный жилой фонд снова надо пополнять. Это происходит за счет налогоплательщиков.



"Тем же правоохранительным органам, депутатам это выгодно, потому что никто не хочет прикрывать эту "лавочку". Законодательство говорит, запрещено приватизировать служебное жилье. Но в то же время есть постановление, на основании которого можно вывести квартиру из статуса служебной в статус жилой", — говорит адвокат Александр Босенко.



В Госбюджете на этот год на строительство или покупку жилья для госслужащих и льготных категорий предусмотрели почти 4 млрд грн. Но практику покупки им квартир хотят прекратить. В Кабмине планируют выдавать денежные сертификаты на покупку квартиры. И только силовикам.

Напомним, екс-чиновников выселяют из госдач после аудита Зеленского.

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