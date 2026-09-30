Получит ли Украина финансирование от ЕС: что задерживает новые транши и кто может остаться без денег

Украина пытается получить финансирование от ЕС

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Украинские чиновники ищут в Брюсселе средства для покрытия бюджетного дефицита. Министр финансов Сергей Марченко объясняет партнерам: стоимость войны растет. В Еврокомиссии, со своей стороны, напоминают о необходимости реформ — именно от них зависит выплата траншей, предусмотренных на невоенные расходы: зарплаты, пенсии и т. д.

Какие цифры озвучивает глава Минфина в Брюсселе и как на это реагируют партнеры — рассказывает корреспондентка «Радио Свобода» Зоряна Степаненко специально для ТСН.

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Реформы в обмен на транши: позиция Евросоюза

Ключевой донор финансовой помощи Украине — Европейский Союз — готовится выплатить очередной транш из многомиллиардного кредита. Речь идет о 2 миллиардах 900 миллионах евро.

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Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос назвала это решение признанием важных реформ, проведенных Украиной, и призвала продолжать их реализацию для получения последующих выплат.

«Финансирование и реформы должны идти рука об руку. Реформы имеют большое значение. Они укрепляют доверие. Они дают партнёрам Украины уверенность в том, что наша поддержка используется эффективно… Безопасность — это не только оружие и армия. Это также сильные институты», — подчеркнула Марта Кос.

В Еврокомиссии подчеркивают, что темпы оказания помощи напрямую зависят от выполнения Киевом взятых на себя обязательств.

«Если говорить о кредите в размере 90 миллиардов евро, то на данный момент мы смогли выплатить Украине 15 миллиардов евро, тогда как наша цель на этот год — 45 миллиардов. Таким образом, разница существенная. Нам необходимо сосредоточиться на том, чтобы достичь отметки в 45 миллиардов. Но для этого важно, чтобы Украина продолжала проводить реформы», — отметил представитель Еврокомиссии Балаш Уйвари.

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Проблемы с бюджетом и вызовы следующего года

Министр финансов Украины в Брюсселе признал: задержки с реформами уже ограничивают отдельные выплаты. В то же время средств на зарплаты военным и социальные выплаты, заверил он, пока хватает. Сергей Марченко выразил надежду, что следующее заседание парламента в середине октября будет успешным и необходимые законы будут приняты.

Чиновник также указал на внутренние трудности с наполнением бюджета. По его словам, впервые с 2022 года Украина не выполняет план налоговых и таможенных поступлений. Основная причина — разрушение предприятий и ключевых отраслей экономики. Ситуацию осложняет и блокада Черного моря, из-за которой Украина, по словам министра, может экспортировать лишь 40% зерновой продукции.

Чиновник заверил, что с бюджетными потребностями текущего года Украина справится, однако беспокойство вызывает следующий период.

«Непокрытые бюджетные потребности составляют 32,6 миллиарда долларов. Также я должен упомянуть дополнительный запрос на военные нужды, который мы не полностью включили в наш бюджет. Но вы должны понимать, что речь идет о весьма значительных суммах. И нам также необходимо найти способ обеспечить это финансирование. Это около 45 миллиардов долларов», — сообщил министр финансов Украины Сергей Марченко.

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Поиск решений и привлечение российских активов

До пересмотра программы МВФ в ноябре Украина должна представить свое видение того, как покрыть финансовые потребности на следующий год. В Брюсселе глава Минфина встретился с представителями фонда и еврокомиссаром по экономике.

В беседе с журналистами Сергей Марченко подчеркнул, что многомиллиардного кредита от ЕС не хватит, и призвал Европейский Союз найти юридическое решение по вопросу использования замороженных российских активов.

В Еврокомиссии тем временем призывают других западных партнеров присоединиться к финансовой поддержке Украины. По словам представителя Еврокомиссии, этот вопрос регулярно поднимается на встречах стран «Группы семи» (G7) и «Группы двадцати» (G20).

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