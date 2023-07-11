Получит ли Украина на саммите НАТО приглашение вступить в Альянс: ответ Офиса президента

В Офисе президента считают, что Украина не получит на саммите в Вильнюсе приглашение к вступлению в НАТО.

Такое мнение высказал советник советника главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире "Сніданок з 1+1" во вторник, 11 июля.

Также читайте Ночная атака России на юг: Братчук назвал главную цель удара

"Уже понятно, что НАТО предложит. Об этом Столтенберг уже заявил, соответствующие заявления были сделаны и по оружию, и по гарантиям безопасности на момент, пока Украина не является членом НАТО. Это дипломатическая составляющая, и переговоры между 31 страной-членом НАТО будут идти", даже когда начнутся официальные заседания. Это нормально, я не вижу в этом никакой проблемы. НАТО сегодня определяется, кто оно, что это за военный Альянс, с учетом того типа войны, в котором находится Украина и Европа в целом", — отметил он .

Впрочем, по мнению Подоляка, у Украины прекрасное лобби — это северная Европа, страны которой хотят присоединиться к НАТО по ускоренной процедуре.

"Это не только страны Балтии — та же Финляндия, Швеция, которая еще не является членом НАТО, но хочет за ускоренной процедурой стать. Все эти страны осознают последствия половинчатых решений и хотят, чтобы НАТО было абсолютно последовательным. Мы углубим юридическую интеграцию между Украиной и НАТО, переведем это в рамки Совета Украина-НАТО, чтобы Украина больше была интегрирована в принятие решений в рамках коллективного органа", — добавил политик.

Подоляк призвал смотреть прагматично на это. Украина не станет членом НАТО, пока в стране идет война. В настоящее время все, что она может получить от Североатлантического союза, — дополнительные гарантии безопасности и поддержка поставки оружия.

"Пока идет война, сложно рассчитывать, что страны захотят получить члена НАТО , за которого нужно "вписаться" непосредственно на поле боя. Пятая статья достаточно четко говорит, что нужно делать, если на одного из членов напали", — подытожил он.

Саммит НАТО и Украина

Напомним, во вторник, 11 июля, в Вильнюсе, столице Литвы, начнется саммит НАТО-2023, на который соберутся главы стран-членов Альянса. Накануне министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что после длительной дискуссии страны -члены НАТО согласились отменить План действий по членству для Украины на пути вступления в Альянс.

По данным западных СМИ, президент Украины Владимир Зеленский примет участие в саммите НАТО в Вильнюсе. Есть информация, что он прибудет в Литву в среду, 12 июля. Украинская сторона пока этого не подтвердила.

Читайте также: