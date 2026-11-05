Получит ли Украина новый пакет помощи от США: Зеленский сделал заявление о $16 млрд

Поражение республиканцев Трампа: Зеленский нацелился на пакет с $16 млрд от США / © ТСН

Реклама

Президент Владимир Зеленский ответил, может ли Украина после победы демократов на промежуточных выборах в США получить новый пакет помощи, первый после длительной паузы с апреля 2024 года.

Об этом глава государства сказал в эксклюзивном интервью ТСН.

Реклама

По мнению Зеленского, Украина должна добиваться получения средств и работать над новым пакетом помощи от США. Он напомнил, что Штаты ранее остановили предоставление Украине 16 миллиардов долларов.

Реклама

«Мы должны над этим работать. И нравится кому-то или не нравится, при всем уважении ко всем, у Украины нет другого выхода, чем усиливать себя. Пока идет война, как минимум. И потому, безусловно, нужно работать над пакетом Соединенных Штатов Америки. Безусловно, нужно поднимать вопрос, что из прошлых договоренностей и прошлых решений 16 миллиардов были остановлены и 16 миллиардов было не предоставлено», — сказал Зеленский.

Президент заверил, что благодарен Соединенным Штатам за всю оказанную ранее поддержку. В то же время, по его словам, Киев должен продолжать добиваться выполнения предыдущих финансовых обязательств.

«Мы благодарны за все, что было дано, но как минимум за эти деньги Украина должна бороться», — сказал он.

Зеленский также добавил, что европейские партнеры и лидеры призывают его не приносить извинения за высокую требовательность, ведь это прямая обязанность украинского руководства во время войны.

Реклама

«Это моя работа — быть двигателем и находить соответствующие пакеты. Поэтому, не извиняясь, будем все делать», — подытожил президент.

Ранее Владимир Зеленский объяснил, что значит для Киева победа демократов в США.

Новости партнеров

Новости партнеров