Получит ли Украина План действий по членству в НАТО на саммите в Вильнюсе в этом году

Страны-члены НАТО остаются верными Бухарестскому саммиту НАТО в 2008 году.

Об этом в интервью ТСН.ua рассказала посол США при НАТО Джулиан Смит.

Она объяснила, какие шансы у Украины на получение плана действий по членству в НАТО.

"Мы остаемся преданными Бухаресту (Бухарестскому саммиту НАТО – ред.), где было решение 2008 года, когда Альянс сказал не "или" Украина и Грузия присоединятся к НАТО, а "когда". Двери НАТО остаются открытыми. Президент Байден четко высказался по этому поводу. Мы также четко заявили, что это касается непосредственно россиян, что Россия не имеет права голоса и права вето в этом процессе. Расширение НАТО всегда является вопросом между самими союзниками НАТО и странами-аспирантами. Вы также слышали, как мой президент и генеральный секретарь сказали, что мы хотим прямо сейчас убедиться, что Украина получила всю практическую поддержку, которая ей сейчас нужна, чтобы победить на поле боя. И это наш приоритет номер один", — отметила она.

Джулиан Смит также подчеркнула, что союзники продолжат обсуждать тему присоединения Украины к Альянсу после ее победы в борьбе с российской агрессией.

"Да, я не вижу, чтобы дебаты об Украине и НАТО действительно двигались в каком-то направлении. Но в конце концов это то же направление, которое заключается в том, что союзники поддерживают присоединение Украины к Альянсу. И мы, несомненно, будем продолжать искать пути укрепления уже сильного партнерства Украины с НАТО, продвигаясь вперед", — резюмировала посол США при НАТО.

Членство Украины в НАТО

Министр обороны Украины Алексей Резников в интервью заявил, что Украина фактически уже присоединилась к НАТО, хотя формально не стала членом Альянса.

В декабре 2022 года вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина сообщила, что все 30 стран-членов НАТО согласны с необходимостью вступления государства в Альянс.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что риторики об "открытых дверях" НАТО для Украины сегодня мало. Наше государство ожидает реальных шагов от Североатлантического союза.

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