Получит ли Украина западные танки: аналитик оценил и спрогнозировал очень быстрое контрнаступление

И немецкие Leopard, которые могут передать Украине, и французские колесные танки, являются техникой не для обороны, а для наступления.

Украина, скорее всего, получит от Германии танки Leopard, несмотря на опасения политиков. С помощью них и другой техники ВСУ смогут совершить очень быстрое, мощное контрнаступление.

Об этом в эксклюзивном интервью ТСН.ua рассказал военный аналитик, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман.

"Канцлер Шольц говорил, что боялся нам поставлять эти танки, потому что не хотел, чтобы его страна была втянута в конфликт между Украиной и Россией. Он подчеркивал, что чтобы хоть одна страна-член Альянса поставляла те же танки в Украину, то это должно быть совместным решением членов Альянса. Но согласовали. Еще он не хотел быть первой страной, которая будет поставлять танки. Ну, пусть не волнуется, первой страной стала Франция. Она уже поставляет легкие колесные танки", — напомнил аналитик.

Он также объяснил, почему Украине не передадут американские танки Abrams и почему украинским военным больше даже подходят танки Leopard 1.

"Были разговоры – или американские танки Abrams, или немецкие танки Leopard. Ну, Abrams – не хуже, чем Leopard, но есть простые понятные вещи: эти танки нуждаются в обслуживании и ремонте, если они были повреждены непосредственно на поле боя. Мастерских, которые могут ремонтировать американские танки, в Европе пока нет, но говорят, что уже начинают строить такие заводы в Польше", – рассказал Гетьман.

"А вот Leopard стоят на вооружении многих стран Европы, в частности Польши, Чехии, Германии. И там есть базы, на которых они могут быть отремонтированы. Танк Leopard 2 – более мощный, тяжелый, такой же по весу и мощности, как Abrams. Танк Leopard 1 – более легкий. Нам он будет более полезен, чем Leopard 2, потому что он такой же, как основной танк наших Вооруженных сил – Т64", – объяснил украинский ветеран.

Он также подчеркнул, что и германские Leopard 1, и французские колесные танки являются техникой не для обороны, а для наступления.

"Если нам поставят бронемашины, особенно танки, – немецкие Leopard 1, французские колесные танки, то надо понимать, что они не для обороны, а для наступления. Это танки прорыва. Они маневренны и скоростны. Если мы получим – говорят о 180, а то и больше, то вполне возможно, что мы можем совершить очень быстрое, очень мощное контрнаступление", – рассказал военный аналитик.

Танки для Украины

Напомним, украинский посол в Германии Алексей Макеев не исключил, что ФРГ передаст Украине танки Leopard.

Премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что его страна не готова единолично передать Украину танки Leopard 2, но договаривается о коалиции для поставок.

Финляндия тоже не прочь передать Украине танки Leopard 2, однако с условием, что такое решение должно быть принято в Европе на широком уровне.

Издание Sky News со ссылкой на собственные источники сообщило, что Великобритания рассматривает возможность поставки в Украину танков Challenger 2.

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