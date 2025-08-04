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Полуобнаженные женщины в Одессе подрались из-за языка так, что слетали купальники: подробности
На пляже в Одессе подрались женщины якобы из-за российской музыки — полиция выясняет обстоятельства.
Стали известны новые подробности потасовки полуобнаженных женщин на одном из пляжей Одессы.
На днях в соцсетях появилось видео, автор которого утверждает, что эта потасовка произошла на одесском пляже из-за того, что кто-то из отдыхающих слушал российскую музыку.
На ролике можно увидеть, как дерутся минимум пять полуобнаженных женщин и минимум двое мужчин выясняют отношения с помощью кулаков. Как можно увидеть на видео, удары наносили и женщины, а одна из них схватила другую за волосы, после чего они вместе упали. У одной из участниц потасовки практически сорвалась верхняя часть купальника.
Как выяснил ТСН.ua, факт потасовки действительно был — это нам подтвердили в отделе коммуникации полиции Одесской области.
«Факт потасовки был. Начато уголовное производство по ч.2 ст. 296 «Хулиганство». Некоторые фигуранты установлены, некоторые — устанавливаются, продолжается расследование, выясняются обстоятельства», — сообщил нам заместитель начальника отдела коммуникаций ГУНП в Одесской области Александр Лебецкий.
По его словам, как минимум два человека после этого конфликта обратились к врачам за помощью.
Ранее сообщалось о том, что Леся Никитюк с одномесячным сыном приехала в Одессу и показала милое общее фото.
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