Полуобнаженные женщины в Одессе подрались из-за языка так, что слетали купальники: подробности

Драка на пляже в Одессе не обошлась без жертв / © ТСН

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Стали известны новые подробности потасовки полуобнаженных женщин на одном из пляжей Одессы.



На днях в соцсетях появилось видео, автор которого утверждает, что эта потасовка произошла на одесском пляже из-за того, что кто-то из отдыхающих слушал российскую музыку.

На ролике можно увидеть, как дерутся минимум пять полуобнаженных женщин и минимум двое мужчин выясняют отношения с помощью кулаков. Как можно увидеть на видео, удары наносили и женщины, а одна из них схватила другую за волосы, после чего они вместе упали. У одной из участниц потасовки практически сорвалась верхняя часть купальника.

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Дата публикации 17:05, 04.08.25 Количество просмотров 29 В Одессе на пляже подрались полуголые женщины



Как выяснил ТСН.ua, факт потасовки действительно был — это нам подтвердили в отделе коммуникации полиции Одесской области.



«Факт потасовки был. Начато уголовное производство по ч.2 ст. 296 «Хулиганство». Некоторые фигуранты установлены, некоторые — устанавливаются, продолжается расследование, выясняются обстоятельства», — сообщил нам заместитель начальника отдела коммуникаций ГУНП в Одесской области Александр Лебецкий.



По его словам, как минимум два человека после этого конфликта обратились к врачам за помощью.

Ранее сообщалось о том, что Леся Никитюк с одномесячным сыном приехала в Одессу и показала милое общее фото.

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