ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Эксклюзив ТСН
Количество просмотров
836
Время на прочтение
2 мин

Полуобнаженные женщины в Одессе подрались из-за языка так, что слетали купальники: подробности

На пляже в Одессе подрались женщины якобы из-за российской музыки — полиция выясняет обстоятельства.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Серов Игорь Серов
Драка на пляже в Одессе не обошлась без жертв

Драка на пляже в Одессе не обошлась без жертв / © ТСН

Стали известны новые подробности потасовки полуобнаженных женщин на одном из пляжей Одессы.

На днях в соцсетях появилось видео, автор которого утверждает, что эта потасовка произошла на одесском пляже из-за того, что кто-то из отдыхающих слушал российскую музыку.

На ролике можно увидеть, как дерутся минимум пять полуобнаженных женщин и минимум двое мужчин выясняют отношения с помощью кулаков. Как можно увидеть на видео, удары наносили и женщины, а одна из них схватила другую за волосы, после чего они вместе упали. У одной из участниц потасовки практически сорвалась верхняя часть купальника.


Как выяснил ТСН.ua, факт потасовки действительно был — это нам подтвердили в отделе коммуникации полиции Одесской области.

«Факт потасовки был. Начато уголовное производство по ч.2 ст. 296 «Хулиганство». Некоторые фигуранты установлены, некоторые — устанавливаются, продолжается расследование, выясняются обстоятельства», — сообщил нам заместитель начальника отдела коммуникаций ГУНП в Одесской области Александр Лебецкий.

По его словам, как минимум два человека после этого конфликта обратились к врачам за помощью.

Ранее сообщалось о том, что Леся Никитюк с одномесячным сыном приехала в Одессу и показала милое общее фото.

Читайте также:

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie