"Полупустые автобусы курсировали туда-обратно, чтобы показать картинку" — Резников о принудительном вывозе людей из ОРДЛО в РФ

"Полупустые автобусы курсировали туда-обратно, чтобы показать картинку" — Резников о принудительном вывозе людей из ОРДЛО в РФ

Резников также рассказал, как боевики запугивают местных людей на Донбассе.

На Донбассе главари боевиков организовали принудительный вывоз людей из временно оккупированных территорий, назвав это "эвакуацией". На самом деле, по информации украинской стороны, курсировавшие для вывоза граждан в РФ автобусы были полупустыми, их пустили для создания картинки в СМИ.

Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников на брифинге 21 февраля.

Как уточнил глава Минобороны, местное население рассказало, что на самом деле люди не покидали свои дома, но террористы запугивали их сиренами.

"По нашей информации, для постановки фейковых, "Мосфильмовских" дешевых сериальчиков несколько тысяч человек в полупустых автобусах вывозили. И те автобусы курсировали туда-обратно, чтобы показать картинку. На самом деле, люди никуда не ехали, не покидали свои дома, ночные клубы продолжали работать в Донецке. Единственное, чем пугали местное население, — включали сирены, громкоговорители каждые 30 минут. И это нам звонили люди в Украину, на подконтрольную правительству часть, и мы слышали, что происходит, какую систему террора и устрашения создают там на местах", – рассказал Резников.

Напомним, 18 февраля главари боевиков заявили о принудительном вывозе жителей ОРДЛО в Россию.

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