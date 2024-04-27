"Поля — это кладбища техники и людей": военные рассказали о тяжелой ситуации в направлении Кременной

В направлении Кременной на Луганщине каждый день идут упорные бои, россияне ежедневно "прут" волна за волной. А поля и посадки – это кладбища техники и людей.

Об этом в эксклюзивном интервью Наталье Островской рассказали механик-водитель Сергей Зверев и главный сержант роты Игорь Игнатенко, воюющие на "Леопардах".

По словам военных, россияне непрерывно атакуют и днем и ночью.

Наталья Островская, Игорь Игнатенко и Сергей Зверев / Фото: ТСН.ua

"Каждый день идут бои, ежедневного прут. Пошла одна волна их техники, ни у одной не получилось, или одна или две вышли. Проходит часов пять-шесть и снова пошла. Мы уже над этим шутим, что выжившие приезжают, а их командиры начинают спрашивать, чего не взяли, чего не выполнили задание, давайте возвращайтесь назад. Потому что просто поля – это кладбища техники. В посадках тоже кладбище этих людей, скажем так. Каждый день по несколько раз, ночью так же, они прут и прут. Откуда столько техники и людей…" – рассказал танкист.

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