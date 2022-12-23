Поляк и бывший школьник: в Ровно простились сразу с двумя защитниками Украины

Они не были знакомы, имеют разную национальность, но оба отдали жизнь за Украину.

Желто-синий и бело-красный флаги развевались на Майдане Незалежности в Ровно, где прощались с 33-летним поляком Кшиштофом Тифелем и 20-летним Богданом Дзедзелей. Они никогда не виделись, выросли в разных странах, но оба любили Украину и боролись за ее свободу, говорится в ТСН.

На ровенском Майдане Незалежности прощались еще со вчерашним школьником 20-летним Богданом Дзеделей и польским скаутом 33-летним Кшиштофом Тифелем. У каждого из них своя история жизни. "Он поляк по национальности, но с большим сердцем украинца", — говорят собратья.

Кшиштоф с другими иностранцами приехал учить наших защитников тактике ведения боя. "Он в Польше был скаутом, он говорил, что однажды он проснулся, посмотрел в зеркало и понял, что не может так вот сидеть и ничего не делать", — рассказывает подруга.

"Кшиштоф пошел по зову сердца, он не должен этого делать. Его не интересовали деньги, он здесь был за свои деньги. Покупал амуницию", — рассказывает друг-волонтер.

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Он не мог спокойно смотреть на зверства россиян в Украине, говорят его друзья. Понимают, Украине нужно помочь остановить агрессора. "Польша, Литва, Латвия – они все в опасности. Путин как Гитлер, он и Польшу хотел в Россию, но так не будет", — добавляет друг.

Кшиштоф решил, что его место на поле боя вместе с его учениками. "Поляки по правде проявили себя как братский народ, вот кто для нас действительно братский народ", — отмечает городской голова Ровно Александр Третяк.

Защищать Украину своим призванием считал и 20-летний Богдан Дзедзеля. Свой первый контракт с вооруженными силами подписал фактически сразу после школы — в 18.

В последний раз, говорят одноклассники, с мамой он выходил на связь в середине марта. Считался пропавшим без вести. Все до последнего надеялись, что жив. "Мы как узнали, что его нашли... Мы надеялись, что он жив, может в плену, или где, ну, мы никак не могли представить, что его убили", — говорит Яна.

Сейчас с обоими прощаются в Ровно под сине-желтым и бело-красным флагами. Службу правят вместе православные и католические священники. За Украину Богдан погиб на Николаевщине, Кшиштоф пал на востоке.

Для Богдана Ровно – город родной. Для Кшиштофа оно тоже стало родным, здесь выполняют его последнюю свободу. "Похоронить его в Ровно. Он любил Ровно. Он в свободное время они ходили пешком из одного конца в другой конец города», – рассказывает руководитель подразделения Иван Пантюх.

Богдана и часть праха Кшиштофа похоронили на Аллее славы в Ровно. А часть родители увезли домой – в Польшу.

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