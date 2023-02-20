Поляк изучил фразу о корабле и собрался в Киев на велосипеде с миссией, а еще прихватил "свет" для украинских детей

Поляк Павел Адамец на велосипеде отправился в благотворительное велопутешествие, чтобы завести украинским детям фонарики, как символ победы над тьмой. В Варшаве сбор фонариков начали еще в прошлом году и в планах – собрать четыре с половиной миллиона, чтобы каждый ребенок в Украине получил свой, персональный, говорится в ТСН.

На его прицепе надпись «свет для Украины», а на велосипеде польский и украинский флаги. 61-летний предприниматель Павел Адамец объездил на велосипеде полмира, сейчас он отправляется в Украину и его не останавливает информация о возможном повторном наступлении России. “Темнота ассоциируется со страхом, с одиночеством и беспомощностью. А свет – с надеждой, с помощью, для некоторых с Богом. Я только могу себе представить, что переживают дети, сидящие в темноте, скрываясь от ужасов войны. Это же какая травма, какое переживание, а с фонариком они смогут почитать книгу, пойти в другую комнату или просто поиграть. Один маленький фонарик, который в Польше стоит 15 злотых — это одна улыбка ребенка, который со светом будет чувствовать себя немного безопаснее”, — убежден Павел.

В конце прошлого года в Варшаве акцию по сбору фонариков открыл благотворительный фонд, пока собрали 250 тысяч. Первую партию фонариков уже раздали детям в Донецкой области, но сбор продолжается. «В настоящее время присоединяются другие страны, собирают в Америке, в Португалии, собирают в Чехии, вчера Чехия привезла, собирает Испания, Франция, Германия. Праздники прошли, но тьма продолжается и дальше, поэтому мы будем собирать пока не соберем, чтобы каждый ребенок получил свой маленький индивидуальный фонарик, который рассветит темноту войны”, — говорит соучредитель фонда, который проводит сбор, Галина.

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Так что велосипедист Павел допаковал прицеп фонариками и собрался в путь только с самым необходимым. “Обычно за день я преодолеваю 100 километров, с этими всеми сумками, но с 25-ти килограммовым грузом не планирую устанавливать какие-либо рекорды скорости, думаю за день проезжать 50-60 километров. Ночью я не буду ехать, потому что это опасно”, — рассказывает волонтер.

Приблизительно через неделю Павел планирует доехать до границы, рассказывает, был в Украине только раз, еще малым и помнит не много. “Я бы хотел доехать до Киева в годовщину великой войны, стать на Майдане, вернуться в сторону Москвы, показать некрасивый жест и сказать: “Мы не сдадимся”, но доеду ли до столицы еще не знаю. Точно буду во Львове. Я немного приготовился к поездке, знаю три вещи по-украински, которых мне бы мало хватить – первое, мне очень нравится: «еще не умерла Украина и слава и воля»… Второе — очень его люблю: «Слава Украине» и третье, что знаю – это «русский военный корабль, иди на х***»”, — делится знаниями Павел.

Велосипедист говорит, мог бы взять грузовик и завезти больше фонариков, но уверен, что его символический жест доставить свет на велосипеде поразит людей, еще больше популяризирует акцию по сбору фонариков и напомнит людям, которые, возможно, забыли, что война в Украине продолжается и помощь мира приближает украинцев к победе.

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