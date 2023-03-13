Поляк организовал для украинских бойцов настоящий конвейер по снабжению внедорожников, те в долгу не остались

Польский волонтер Матеуш Водзинский один из тех, кто обеспечивает мобильность украинским военным. Он отправил на фронт более 50 внедорожников и на этом останавливаться не собирается, говорится в ТСН.

Матеуш Водзинский организовал онлайн сбор, как только накапливается определенная сумма, покупает подержанные, но в хорошем состоянии внедорожники. В основном сам перегоняет в Украину. Там с помощью львовских волонтеров бронирует автомобиль и уже тогда передает военным.

В его дворе постоянно стоит по несколько внедорожников и каждый раз другие. Матеуш Водзинский живет возле леса, в полутора километрах от белорусской границы. Просто недалеко от дома волонтер устраивает тест-драйвы: проверяет проходимость и надежность машин. “В частности, благодаря внедорожникам украинцы имеют преимущество над россиянами. Джип дает мобильность в сложных условиях, как бездорожье или болото. Небольшая группа может быстро перемещаться, нанести удар и уехать на другую позицию. У русских нет такой мобильности, они более статичны. Поэтому эти авто так важны и нужны для фронта”, — отмечает Матеуш.

Началось в июне прошлого года, когда Мариуш отдал на нужды украинского войска свой старый джип. Потом организовал онлайн сбор и земляки охотно приобщились к его инициативе «внедорожник на фронт». За каждое авто отчитывается на странице. "Сумма, которую собрал в настоящее время, почти полтора миллиона злотых и за них было куплено 50 машин, собираем на еще полсотни, это хорошая и правильная инвестиция", — убежден поляк.

В Польше уже не осталось дешевых внедорожников, поэтому Матеуш покупает их в Англии. Передает внедорожники разным подразделениям, воюющим в самых горячих точках. “У меня рекорд – самая короткая жизнь авто на фронте – это неделя. Завезли джипа и через 7 дней он был иссечен осколками, все стекла были выбиты. Все колеса пробиты, но думаю его отремонтируют”, — говорит мужчина.

Зато долгожитель на фронте – машина, которую я в конце июля передал грузинскому батальону, знаю, что эта машина до сих пор ездит там – то есть более 6 месяцев.

Перегоняет автомобили в Украину вместе с друзьями, поэтому одновременно везут 2-3 джипа. Недавно, рассказывает, вернулся из Бахмута, там увидел войну вблизи. "Как благодарность за авто, военные меня посадили в польский "Краб", это было опасно, потому что россияне имеют такие радары контрбатарейные и они могут уже через секунды высчитать откуда прилетевший снаряд и соответственно стреляют в ответ", — рассказывает поляк.

Помогают приводить автомобили в порядок и украинцы, в частности на львовской СТО. Перед тем как автомобили от польского волонтера попадают на передовую здесь делают их более выносливыми. "Будем еще ее бронировать, точно забронируем полтора метра снизу до середины где-то, раненые лежат, чтобы их защитить", – объясняют ребята.

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Идеальная исправность машины и бронь – это спасенные жизни, говорят здешние волонтеры. Ремонт и бронирование занимает около месяца. Макс Титов уже вложил в это свои 30 тысяч долларов. Основные пункты затрат говорит – покупка металла и работа мастера. “Восстановление машины нам стоит около 600 долларов, это поменять все самое основное, но опять же – это зависит очень сильно, в каком состоянии была машина. Бронирование нам стоит 500-700 долларов”, — говорит Макс.

“Достаточно много друзей нам дают деньги, то есть помогают. У нас есть коллеги, которые в свой день рождения фандрейзинги делают. Соответственно, у нас несколько машин закрыты были из подарков им на дни рождения”, — говорят волонтеры.

Матеуш Водзинский каждый день проверяет сборник и выискивает в Британии новые внедорожники. Говорит, самым большим подарком для него будет победа украинцев. “Соседям нужно помогать, для меня это очевидно. На Украину коварно напала Россия и давайте не будем себя обманывать, ваша фантастическая борьба ослабляет Россию и это для нас это тоже хорошая новость. Каждый танк, который вы уничтожите и каждый вагнеровец, которого ликвидируете – это меньше на один танк и один вагнеровец, который может угрожать нам. Украинцы должны победить россиян, как это произойдет, моя миссия с внедорожниками будет завершена”, — говорит Матеуш.

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