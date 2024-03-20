Поляки митингуют, а Украина теряет миллиарды: все, что известно о ситуации на границе

Более полутысячи демонстраций, 70 тысяч человек, колонны тракторов, перекрытые дороги, разбитые палатки и разожженные костры – именно так началось 20 марта для большинства поляков

Польские фермеры снова протестуют – 20 марта они объявили о масштабных акциях протеста в сотнях городах и городках Польши. Больше всего людей собралось в Варшаве, где протестующие блокируют въезды в польскую столицу. Возобновили поляки и блокаду украинской границы. Сумма, которую украинский бюджет потерял из-за них, уже давно начисляется миллиардами, которые польские фермеры, считайте, забрали в ВСУ.

Сколько Украина потеряла из-за "братской" блокады границы и самое актуальное о ситуации на границе с Польшей, говорится в эксклюзиве Артема Зябкина TSN.UA.

Более полутысячи демонстраций, 70 тысяч человек, колонны тракторов, перекрытые дороги, разбитые палатки и разожженые костры – именно так началось 20 марта для большинства поляков. Там практически по всей стране вышли митинговать польские фермеры.

Самый большой ажиотаж традиционно в Варшаве. Часть протестующих до столицы не доехала – перекрыла трассу парализовав движение автотранспорта. По словам очевидцев, жителям пригородов и гостям Варшавы в этот день на работу или в школу доехать так и не удалось. На какие-либо мольбы пропустить фермеры не велись, а "любезно" предлагали присоединиться к митингу.

"На 20 марта запланирована наша общенациональная забастовка. Это будет рейд на каждый город. Мы не сдадимся, пока наши требования не будут полностью выполнены. Тракторы заедут в города", – говорится в заявлении пресс-секретаря аграрной организации Solidarnośc Адриана Вавжиняка.

Варшава протестует

Также есть и те, кто прорвался в центр. Целая колонна протестующих прошлась по улицам Варшавы, держа в руках польские флаги и требуя уступок от власти. Требования у польских фермеров неизменны.

По словам экспертов, поляки требуют уступок от Еврокомиссии, которая недавно запретила всем фермерам Европы использовать отдельные удобрения и пестициды для выращивания своей продукции. Все это в рамках очень важной для окружающей среды инициативы – стратегии "Зеленый переход", которую как раз и пропагандирует Брюссель.

Чего хотят митингующие

Но такие нововведения, а именно запрет удобрений и пестицидов, удорожает выращивание продовольствия, поэтому делает европейских фермеров, а значит и поляков, менее конкурентоспособными по сравнению с иностранцами. Поляки требуют, чтобы их власть нажала на Брюссель, или…

Вот здесь мы плавно переходим к главному! В рамках очередных манифестации в самой Польше активизировались митингующие и на польско-украинской границе. 20 марта представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в комментарии "РБК-Украина" заявил, что поляки начали мешать пересекать границу и автобусам. Пока такая ситуация сохраняется на пропускном пункте Медыка-Шегини.

"Просим перевозчиков и граждан, планирующих поездку через украинско-польскую границу, учесть эту информацию. О возобновлении ритмического движения пассажирских автобусов в пункте пропуска "Шегини" будет сообщено дополнительно на ресурсах Госпогранслужбы", – сказал Демченко.

Огромный ущерб

Но блокада грузовиков на украино-польской границе так и не заканчивалась. Может кто-то забыл, но по состоянию на 19 марта, было перекрыто 5 важнейших КПП на границе : "Ягодин", "Устилуг", "Угринов", "Рава-Русская" и "Шегини". К тому же, по данным, которые 20 марта опубликовал народный депутат Украины Даниил Гетманцев, Украина потеряла из-за этого миллиардные поступления в госбюджет.

Цифры настолько огромны, что за их счет можно было бы с легкостью полностью укомплектовать 1,5 бригады ВСУ. Но эти средства из-за торговой блокады не поступили в бюджет.

"6,5 млрд грн – столько Украина потеряет в поступлениях от таможни в результате блокирования границы в марте. Это полторы полностью обеспечены всем бригады. В прошлом эта цифра составляла 7 млрд грн", – сказал Гетманцев.

А нардеп Ярослав Железняк называет еще большую сумму таможенных потерь за февраль – они составляют 7,7 миллиарда гривен. Страдают от этого и рядовые граждане, потому что из-за блокады границы выросла и цена на ряд важных товаров.

Вот, в частности, на автогаз и польскую молочку и сыр. Вот вам и получается "братское" отношение. Нет, вклад поляков в нашу победу, особенно в начале войны нельзя недооценивать, за что их неоднократно благодарил президент Зеленский и все украинцы. Но вот такие акции, уже более похожие на диверсии против нашей страны, не просто возмущают, а даже вызывают законные подозрения.

Не зря, в польских протестах все чаще ищут российский след. Все мы помним, как в феврале среди митингующих "заблудился" пророссийский активист с аккаунтом "Вконтакте" и "черной меткой" на сайте "Миротворец". И это уже не говоря о трактористе, который нацепил на свою "колымагу" красную советскую тряпку и призвал Путина решить украинский вопрос.

Это возмущает!

Возмущает и то, что Польша и ЕС до сих пор продолжают объездными путями свободно импортировать зерно из РФ и Беларуси и при этом цинично винить во всех бедах украинцев.

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Сколько еще будут митинговать поляки, никто не знает. Польское правительство активно ведет переговоры с Брюсселем, чтобы решить так называемую "украинскую проблему". Поляки считают, что так называемый "транспортный безвиз", а именно беспошлинный ввоз товаров из Украины в Европу разоряет фермеров. Но их слова – манипуляция, полагают специалисты польского Института публичных финансов. Полученные экспертами данные показали, что ввоз зерновых из Украины существенно не влияет на снижение цен на зерно в Польше и ситуацию с ценами в ЕС.

Эксперты обращают внимание на то, что в 2023 году в Польшу импортировано только 1 млн т зерна из Украины, что, учитывая польское производство зерна на уровне 35,2 млн т, не может быть фактором, значительно влияющим на падение цены.

Не подтверждается и тезис о том, что часть украинского зерна попадает в Польшу через Литву, поскольку импорт из этой страны за последние годы падает: с 90 т в 2017 году до 24,9 т в 2023 году.

Авторы исследования обращают внимание на то, что полное эмбарго на продукты из Украины, которого требуют некоторые бастующие, может вызвать ответную реакцию со стороны украинской власти и, как следствие, к потере рынков сбыта польской животноводческой продукции, в том числе молочной, мясной, полуфабрикатов.

Следует отметить, что на экспорт украинского зерна Польша уже почти не влияет. Транзитом через нее Украина экспортирует всего 5% всего зерна. Остальные 95% – морем из Одессы и транзитом через Румынию. Это ранее подчеркивал и президент Зеленский.

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Украина теряет миллиарды, пока неугомонные польские фермеры парализуют Варшаву и границу!

Напомним, ТСН.ua собрал все, что известно сейчас о ситуации на польско-украинской границе.

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